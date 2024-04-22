شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مايو.. 11 بندا على طاولة عمومية «جازادكو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة جازان للتنمية والاستثمار «جازادكو»، المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقاده 15 مايو المقبل.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن جدول أعمال الجمعية يتضمن: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023 م، ومناقشته.

وأضافت أن الجدول يشمل: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته، والاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م، ومناقشتها.

وأشارت إلى أن الجدول يتضمن: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.

وأفادت بأن الجدول يشمل: التصويت على تعديل لائحة سياسة المسؤولية الاجتماعية، والتصويت على لائحة سياسات ومعايير الأعمال المنافسة، والتصويت على صرف مبلغ (700,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

وذكرت أن الجدول يتضمن: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور عبد الله بن علي الدبيخي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 03-01-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 12-04-2025م خلفاً للعضو السابق بدور بنت ناصر الرشودي - غير تنفيذي.

ويتضمن الجدول: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين إبراهيم بن عبد الله الجاسر عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 03-01-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 12-04-2025م خلفاً للعضو السابق محمد بن عبد الله الخطاف - مستقل.

ويشمل الجدول: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سلطان بن عبد الله الشلاش عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 07-01-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 12-04-2025م خلفاً للعضو السابق المهندس /ماجد بن عبد الله العيسى - مستقل.

ومن ضمن الجدول: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الـ27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.