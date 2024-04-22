شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة السعودية.. 6 موضوعات على طاولة مؤتمر الطاقة العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك السعودية، ممثلة بمنظومة الطاقة، في الدورة الـ26 من مؤتمر الطاقة العالمي، فيما يناقش المؤتمر العديد من الموضوعات المهمة في مجال الطاقة، مثل؛ سبل تطوير قطاع الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030م.

وتتضمن الموضوعات: الاستفادة من إزاحة الوقود السائل، وتسريع وتيرة تطبيق تقنيات خفض وإزالة الانبعاثات مثل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون. تحولات مجال الطاقة ستُقام الدورة الـ26 من مؤتمر الطاقة العالمي خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل 2024م، في مملكة هولندا التي ستناقش قضايا متعددة في مجال الطاقة والتحولات التي يشهدها هذا المجال الحيوي، والحاجة إلى تحسين وتحديث إدارة هذاالتحولات على نحو عادل ومنصف لا يضر بالبيئة.

وتتضمن مشاركة السعودية في المؤتمر عرض نخبة من المتخصصين والخبراء لإسهامات المملكة في قطاع الطاقة، ودورها الريادي العالمي في هذا المجال،من خلال العديد من البرامج والمبادرات الوطنية.

وستشارك المملكة بجناحٍ خاص ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر، تحت شعار "طاقة مستدامة - مستقبل مشترك".

ويركّز هذا الجناح على جهود المملكة العربية السعودية، باعتبارها إحدى الدول الرائدة، عالمياً، في إنتاج الطاقة، وعلى مساعيها الحثيثة للإسهام في الجهود العالمية الرامية إلى مواجهة آثار التغيُّر المناخي. الحياد الصفري ويتضمن الجناح الخطوات التي اتخذتها السعودية لتحقيق طموحاتها الوطنية المتعلقة بالحياد الصفري بحلول عام 2060م، أو قبل ذلك عند نضج وتوفر التقنيات اللازمة، التي تنطلق من ضرورة توفير طاقة مستدامة للأفراد والمجتمعات، والعمل المشترك للحفاظ على مستقبل الأرض وساكنيها.

جدير بالذكر أن السعودية، ممثلة في وزارة الطاقة، ستستضيف، في العاصمة الرياض، النسخة الـ27 لمؤتمر الطاقة العالمي، خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر من عام 2026م.

وحازت السعودية هذه الاستضافة بترشيح من مجلس الطاقة العالمي، الذي يزيد عدد أعضائه على 70 عضوًا، يمثلون أكثر من 3 آلاف جهة من منظومة الطاقة العالمية.

وأسهم مؤتمر الطاقة العالمي، باعتباره الحدث العالمي الأبرز والأكثر شمولية وتأثيرًا في مجال الطاقة، في دعم تحولات الطاقة لعقود عديدة، عبر ربط جميع الجهات ذات العلاقة، التي تُمثل كل مجالات الطاقة واهتماماتها، من جميع أنحاء العالم.