شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تجري محادثات للاستحواذ على 10% في «هنجلي» الصينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخلت شركة أرامكو، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، في مناقشات مع مجموعة هنجلي المحدودة، بشأن الاستحواذ المحتمل على حصة بنسبة 10% في شركة هنجلي للبتروكيميائيات المحدودة، بعد أن يخضع ذلك للتقييمات والموافقات اللازمة.

ووقّعت الشركتان، اليوم، مذكرة تفاهم بشأن الصفقة المقترحة التي تتوافق مع إستراتيجية أرامكو لتوسيع وجودها بقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في الأسواق الرئيسية ذات القيمة العالية، وتعزيز برنامجها لتحويل السوائل إلى كيميائيات، وتأمين اتفاقيات طويلة الأجل لإمدادات النفط الخام. مصفاة بطاقة 400 ألف برميل يوميا تُعد "هنجلي للبتروكيميائيات" شركة تابعة وخاضعة لسيطرة مجموعة هنجلي للبتروكيميائيات، وتمتلك وتدير مصفاة بطاقة 400 ألف برميل في اليوم، ومجمعًا متكاملًا للمواد الكيميائية في مقاطعة لياونينغ بالصين، وعدة معامل ومرافق إنتاج في مقاطعتي جيانغسو وقوانغدونغ.

وقال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو، محمد القحطاني: "تدعم هذه المذكرة جهودنا الرامية إلى تنمية نطاق أعمالنا في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق على المستوى العالمي".

وأضاف: "نواصل استكشاف فرص جديدة في الأسواق المهمة، حيث نسعى إلى إحراز تقدم في إستراتيجيتنا لتحويل السوائل إلى كيميائيات، كما نتطلع إلى بناء شراكات جديدة، ونعمل باهتمام لتوسيع حضورنا في السوق الصينية المهمة".