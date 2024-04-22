شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع مع انحسار المخاوف من اتساع التوترات الجيوسياسية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1 % اليوم الإثنين إذ أدى انحسار المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط إلى تراجع الإقبال على الملاذ الآمن.وبحلول الساعة 1103 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5 % إلى 2354.61 دولار للأوقية.وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.9 % إلى 2368.90 دولار.وارتفعت الأسعار إلى 2417.59 دولار في الجلسة السابقة وهو مستوى لا يبعد كثيرا عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 2431.29 دولار الذي سجلته في 12 أبريل، عندما لجأ المستثمرون إلى الملاذ الآمن مع تراجع الأسهم عالميا.واستعادت الأسهم بعض قوتها منتصف الأسبوع الجاري كما انخفضت أسعار النفط والسندات بصورة طفيفة مما يشير إلى التحول بعيدا عن الموقف الدفاعي الذي تبناه المستثمرون مطلع الأسبوع.وقال محللون: إن تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة قد يؤكد المخاوف السائدة من استمرار التضخم، مما قد يؤدي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة، وهي توقعات سلبية للذهب.وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3.4 % إلى 27.68 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.7 % إلى 925.05 دولار ونزل البلاديوم 1.7 % إلى 1009.65 دولار.