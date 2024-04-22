شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 148 شركة

نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على انخفاض بنسبة 0.1 %، عند 12508 نقطة، وبتداولات بلغت 8.867 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 518.786 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.824 تريليون ريال.انخفضت أسهم 148 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 74، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، تكافل الراجحي، وليفا، والخليجية العامة، وريدان، ومجموعة فتيحي، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الكابلات السعودية، الخليج للتدريب، الشرقية للتنمية، الزامل للصناعة، والتصنيع، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 1.3%، عند 26596 نقطة، وبتداولات بلغت 37.703 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.263 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 52.520 مليار ريال.وارتفعت أسهم 27 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 36، من بين 85 شركة مدرجة في السوق الموازية.