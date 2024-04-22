شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مايو.. عمومية «معادن» تصوت على شراء أسهم ضمن «برنامج الموظفين» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن جدول أعمال الجمعية، يتضمن: الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.
وأضافت أن جدول الأعمال يشمل: التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، والاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
وأشارت إلى أن الجدول يتضمن: التصويت على التعديلات المقترحة للنظام الأساس لشركة معادن لتتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام الأساس لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
وأفادت بأن الجدول يشمل: التصويت على صرف مبلغ (5,477,890.33) ريال، كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
وذكرت أن الجدول يتضمن: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها وهم: ياسر الرميان والدكتور محمد القحطاني، وهي عبارة عن عقد شراء مواد الخام ومنتجات الطاقة بمبلغ (1,892,015,407) ريال بدون شروط تفضيلية.
ولفتت إلى أن الجدول يشمل: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها وهما: ياسر الرميان والدكتور محمد القحطاني، عبارة عن اتفاقية تسويق حيث بلغت قيمة التعاملات خلال السنة المالية 2023م مبلغ (3,189,340,158) ريال بدون شروط تفضيلية.
وأشارت إلى أن الجدول يتضمن: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها وهما: ياسر الرميان والدكتور محمد القحطاني، عبارة عن عقد تدريب المتعاقدين لمدة أربعين ساعة تدريبية بمبلغ (79,465) ريال بدون شروط تفضيلية.
وأضافت أن الجدول يشمل: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن ومعهد مبادرة مستقبل الاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة ياسر الرميان مصلحة غير مباشرة فيها وهو عبارة عن عقد رعاية للإصدار السابع من مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2023م بمبلغ (5,625,000)ريال بدون شروط تفضيلية.
ونوهت بأن الجدول يتضمن: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن وشركة إيفانهو الكهربائية والتي لعضو مجلس الإدارة صوفيا بيانكي، مصلحة غير مباشرة فيها وهو عبارة عن حقوق الأولوية للاكتتاب بمبلغ (76,628,531) ريال بدون شروط تفضيلية.
ولفتت إلى أن الجدول يشمل: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن والشركة السعودية لخدمات التعدين والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس خالد المديفر، مصلحة غير مباشرة فيها وهو عبارة عن عقد رعاية لمؤتمر تعدين المستقبل الإصدار الثالث لعام 2023م بمبلغ (12,331,609)ريال بدون شروط تفضيلية.
وذكرت أن الجدول يشمل: التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة، التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، التصويت على تعديل لائحة المكافآت أعضاء مجلس الإدارة، اللجان والإدارة التنفيذية، التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
وأفادت بأن الجدول يشمل: التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (5,695,987) سهم من أسهمها بغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.
وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن خمسة سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن جدول أعمال الجمعية، يتضمن: الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.
وأضافت أن جدول الأعمال يشمل: التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، والاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
وأشارت إلى أن الجدول يتضمن: التصويت على التعديلات المقترحة للنظام الأساس لشركة معادن لتتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام الأساس لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
وأفادت بأن الجدول يشمل: التصويت على صرف مبلغ (5,477,890.33) ريال، كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
وذكرت أن الجدول يتضمن: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها وهم: ياسر الرميان والدكتور محمد القحطاني، وهي عبارة عن عقد شراء مواد الخام ومنتجات الطاقة بمبلغ (1,892,015,407) ريال بدون شروط تفضيلية.
ولفتت إلى أن الجدول يشمل: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها وهما: ياسر الرميان والدكتور محمد القحطاني، عبارة عن اتفاقية تسويق حيث بلغت قيمة التعاملات خلال السنة المالية 2023م مبلغ (3,189,340,158) ريال بدون شروط تفضيلية.
وأشارت إلى أن الجدول يتضمن: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها وهما: ياسر الرميان والدكتور محمد القحطاني، عبارة عن عقد تدريب المتعاقدين لمدة أربعين ساعة تدريبية بمبلغ (79,465) ريال بدون شروط تفضيلية.
وأضافت أن الجدول يشمل: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن ومعهد مبادرة مستقبل الاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة ياسر الرميان مصلحة غير مباشرة فيها وهو عبارة عن عقد رعاية للإصدار السابع من مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2023م بمبلغ (5,625,000)ريال بدون شروط تفضيلية.
ونوهت بأن الجدول يتضمن: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن وشركة إيفانهو الكهربائية والتي لعضو مجلس الإدارة صوفيا بيانكي، مصلحة غير مباشرة فيها وهو عبارة عن حقوق الأولوية للاكتتاب بمبلغ (76,628,531) ريال بدون شروط تفضيلية.
ولفتت إلى أن الجدول يشمل: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين معادن والشركة السعودية لخدمات التعدين والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس خالد المديفر، مصلحة غير مباشرة فيها وهو عبارة عن عقد رعاية لمؤتمر تعدين المستقبل الإصدار الثالث لعام 2023م بمبلغ (12,331,609)ريال بدون شروط تفضيلية.
وذكرت أن الجدول يشمل: التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة، التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، التصويت على تعديل لائحة المكافآت أعضاء مجلس الإدارة، اللجان والإدارة التنفيذية، التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
وأفادت بأن الجدول يشمل: التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (5,695,987) سهم من أسهمها بغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.
وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن خمسة سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.