شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مايو.. عمومية «سبكيم» تصوت على توزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة عشرة (الاجتماع الأول).

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المقرر انعقاد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 06:30 من مساء يوم الثلاثاء 21 مايو 2024م. جدول أعمال الجمعية يتضمن جدول أعمال الجمعية: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

وأشارت الشركة إلى أن الجدول يشمل: الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها، والتصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.

وأوضحت أن الجدول يتضمن: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م، والتصويت على صرف مبلغ (4,725,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

وأفادت بأن الجدول يشمل: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م. وتحديد أتعابه.

ولفتت إلى أن الجدول يتضمن: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2024م، والتصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (2,089,149,000) ريال، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى الأرباح المبقاة.

وذكرت أن الجدول يتضمن: التصويت على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة والبالغة (8,211,341) سهماً كأسهم خزينة، الموافق عليها سابقاً في قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة لمدة عشر سنوات إضافية تبداً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية ، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة.

ويشمل الجدول: التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة، والتصويت على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.

ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل المادة الـ23 من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر، والتصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والتصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

ويشمل الجدول: التصويت على تعديل سياسة ومعايير مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية، والتصويت على تعديل معايير المنافسة.