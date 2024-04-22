شكرا لقرائتكم خبر عن «اليمامة للحديد»: بدء تشغيل المرحلة الأولى من توسعة مصنع أنابيب جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من توسعة مصنع أنابيب جدة خلال شهر أبريل الحالي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للتوسعة بداية من الربع الثالث من العام المالي الحالي 2024.

وكانت الشركة قد أشارت في تقرير مجلس الإدارة إلى التطورات الجوهرية خلال العام المنصرم حول نشاط الأنابيب، إذ توقع التقرير تشغيل المرحلة الأولى من توسعة مصنع أنابيب جدة خلال الربع الثاني من العام المالي 2024.