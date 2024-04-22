شكرا لقرائتكم خبر عن «ساسكو»: تعديل طريقة زيادة رأس المال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، اليوم، تعديل طريقة زيادة رأس المال لتكون باستخدام كامل مبلغ الاحتياطي النظامي، بالإضافة إلى رصيد الأرباح المبقاة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الرسملة ستكون باستخدام 83.1 مليون ريال (الاحتياطي النظامي)، بالإضافة إلى 16.9 مليون ريال من رصيد الأرباح المبقاة بدلا من رسملة كامل المبلغ 100 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية بتاريخ 28 مارس 2024م توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم.
ونوهت بإلغاء توصية مجلس الإدارة السابقة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي (83.1 مليون ريال) إلى بند الأرباح المبقاة واستخدام كامل مبلغ الاحتياطي النظامي في زيادة رأس المال. علماً بأنه لا يوجد أي أثر على القوائم المالية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الرسملة ستكون باستخدام 83.1 مليون ريال (الاحتياطي النظامي)، بالإضافة إلى 16.9 مليون ريال من رصيد الأرباح المبقاة بدلا من رسملة كامل المبلغ 100 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية بتاريخ 28 مارس 2024م توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم.
ونوهت بإلغاء توصية مجلس الإدارة السابقة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي (83.1 مليون ريال) إلى بند الأرباح المبقاة واستخدام كامل مبلغ الاحتياطي النظامي في زيادة رأس المال. علماً بأنه لا يوجد أي أثر على القوائم المالية.