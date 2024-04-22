شكرا لقرائتكم خبر عن هذه هي أفضل 3 شركات أمريكية توقعات في سوق الأسهم بوول ستريت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أثرت مشكلات الاقتصاد الكلي والتوترات الجيوسياسية على معنويات المستثمرين مما أدى إلى اهتزاز المتوسطات الرئيسية في وول ستريت في الأسبوع الماضي ولهذا يرى محللون أن هناك 3 شركات بعينها كانت الأكثر صموداً وسط كل هذه التقلبات، ولديها أفضل توقعات للصعود في سوق الأسهم خلال عام 2024.

وأشار المحللون إلى أنه لا يجب دائمًا التركيز على أسهم التكنولوجيا والشركات العملاقة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. ماذا يقول المحللون؟ وفق رأي كبار المحللين في وول ستريت والذين يقومون بإجراء تحليل شامل للبيانات المالية للشركات الأكثر استقرارًا والتي تدفع أرباحًا أفضل ويقيمون قدرتها على تنمية أرباحهم على المدى الطويل فهناك توقعات لثلاثة أسهم حول الأرباح الأكثر جاذبية في وول ستريت على المدى الممتد وفقًا لكبار خبراء وول ستريت في "تيب رانكس" والتي تعد منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.

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قال المحللون أن هذا التقييم يعد تقييمًا لاتجاهات السوق على مدى سنوات طويلة لأنه رغم قدرة شركات التكنولوجيا العملاقة على دفع أسواق الأسهم إلا أنها ليست دائمًا الخيار الرائج أو الأصوب دومًا ويسري ذلك في كل سوق تداول بالنظر إلى الشركات الرافعة لأداء البورصات فهناك في زاية أخرى شركات أكثر استمرارية. توزيعات أرباح مستقرة في «إي بي دي» على سبيل المثال تعد شركة " إنترابرايز بروداكتس بارتنيرز" من أوائل شركات توزيع الأرباح خلال كل فصل.

وتعد الشركة المعروفة اختصارًا بــ" إي بي دي" مزود لخدمات الطاقة وقامت بزيادة توزيعاتها النقدية لمدة 25 عامًا متتاليًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7%.

في 5 أبريل، أعلنت " إي بي دي" عن توزيع نقدي ربع سنوي بقيمة 0.515 دولارًا لكل وحدة يُدفع في 14 مايو.

وتعكس هذه الدفعة زيادة بنسبة 5.1% على أساس سنوي كما يقدم سهم" إي بي دي" عائد أرباح بنسبة 7.1٪.

حول ذلك أكدت إلفيرا سكوتو المحللة في شركة "آر بي سي كابيتال" تصنيف الشراء على سهم " إي بي دي" مع سعر مستهدف قدره 35 دولارًا.

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وقالت المحللة إن الشركة في وضع جيد للاستفادة من مشاريع النمو العضوي والتي من المتوقع أن يتم تشغيلها حتى عام 2026.

وأضافت سكوتو أن المشاريع العضوية للشركة مثل مصنع معالجة الغاز الطبيعي في ولاية ديلاوير تركز بشكل أساسي على حوض بيرميان حيث تتوقع نموًا ثابتًا لمدة 10 سنوات أخرى على الأقل. نتائج «جولدمان ساكس» تفوق التوقعات يعد بنك "جولدمان ساكس" أحد البنوك الاستثمارية الرائدة في الولايات المتحدة والعالم حيث أعلن البنك مؤخرًا عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الأول مدفوعًا بارتفاع إيرادات الأعمال المصرفية والاستثمارية.

وساعد انتعاش أنشطة سوق رأس المال على تقديم أداء قوي.

وفي الربع الأول، أعاد بنك جولدمان ساكس 2.43 مليار دولار من رأس المال إلى المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار وتوزيعات أرباح بقيمة 929 مليون دولار.

أعلن البنك عن توزيع أرباح بقيمة 2.75 دولار للسهم الواحد مستحقة الدفع في 27 يونيو.

ويقدم سهم البنك عائد أرباح بنسبة 2.7٪

ويتوقع محللون تحسن الإيرادات في النصف الثاني من عام 2024. توقعات مشرقة لـ«سيسكو سيستم» تعد شركة " سيسكو سيستم" صانعة معدات الشبكات من أفضل الشركات أداء على المدى الممتد.

وفي الربع الثاني من العام المالي 2024 أعادت الشركة إجمالي 2.8 مليار دولار إلى المساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم وتوزيعات أرباح بقيمة 39 سنتًا للسهم الواحد.

وأعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 3% تقريبًا في توزيعات أرباحها إلى 40 سنتًا للسهم الواحد بدءًا من الدفع في أبريل 2024.

ويتمتع السهم بعائد توزيعات أرباح بنسبة 3.3%.

قال تال لياني محلل "بنك أوف أمريكا" للأوراق المالية بترقية الشركة سيسكو سيستم وزيادة السعر المستهدف إلى 60 دولارًا من 55 دولارًا .

ويتوقع لياني أن يتسارع نمو الأعمال للشركة مدفوعًا بالاستقرار في مجال جدار الحماية ومنتجاتها التي تم إطلاقها مؤخرًا.