السعودي للتنمية يدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة بسلطنة عمان

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وجرت مراسم التوقيع في مقر البنك، من قِبل رئيسي اللجنة السعودية العمانية المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في عمان، إذ مثل الصندوق في التوقيع مدير عام العمليات المالية رئيس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة سعيد القحطاني ومدير عام الخزانة بوزارة المالية رئيس الجانب العماني في اللجنة زاهر العبري، فيما وقع الرئيس التنفيذي حسين اللواتي من جانب البنك.
وتهدف الاتفاقية الموقعة، إلى دعم مبادرات البنك في الأنشطة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي وإيجاد فرص العمل في مختلف ولايات ومحافظات عمان، ويعد بنك التنمية العماني من أبرز الجهات الحكومية في سلطنة عمان المعنية بتقديم التسهيلات التمويلية للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
يذكر أن اللجنة المشتركة وقعت اتفاقية بقيمة 53.33 مليون دولار مع بنك التنمية في سبتمبر من العام الماضي، وتأتي هذه الاتفاقية تعزيزا للعلاقات التنموية التاريخية والشراكة الإنمائية الوثيقة الممتدة على مدى أكثر من أربعة عقود بين الجانبين، كما تسهم هذه المشروعات والبرامج الإنمائية في تحقيق الرؤى المشتركة والطموحة، للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي في سلطنة عمان.
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