روشن وسيسكو تعززان مفهوم المباني الذكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مجموعة «روشن» المطور العقاري الوطني مذكرة تفاهم مع شركة سيسكو، تهدف إلى تعزيز الابتكار في مجالات تصميم وبناء المباني الذكية المستدامة والمقاومة للتغيرات المستقبلية.

وتركز مذكرة التفاهم مع «سيسكو» على إمكانية التعاون المشترك بين الشركتين لتوظيف استخدامات تقنية إنترنت الأشياء (IoT) في بناء المباني الذكية والمستدامة والمقاومة للتغيرات المستقبلية.

وستشهد هذه المبادرة نشر تقنيات «سيسكو» المتطورة للمساعدة في تمكين مركز الابتكار الذي تعمل مجموعة «روشن» على تأسيسه.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات والرقمنة في مجموعة روشن جايش ماجانلال «تدعم التكنولوجيا كل ما نقوم به في روشن، وهذه الاتفاقية مع سيسكو ستساعدنا على الاستفادة من مفاهيم حديثة مثل إنترنت الأشياء من أجل ابتكارات جديدة في مجالات كفاءة الطاقة وإدارة المباني الذكية، مشيرا إلى أن الهدف من الاتفاقية استخدام التكنولوجيا لصالح سكان مجتمعاتنا في جميع أنحاء المملكة».

بدوره، أبان المدير التنفيذي لشركة سيسكو السعودية سلمان فقيه، أن التعاون مع مجموعة روشن يؤكد تركيز سيسكو الاستفادة من التقنيات المتطورة والممارسات المستدامة لبناء مجتمعات رقمية ذكية في المملكة، وتهدف المبادرة إلى استكشاف استخدام أحدث التقنيات لتمكين مجموعة روشن رقميا ودعم الشركة لتأدية دور رئيس في نمو سوق العقارات في المملكة.

المذكرة تركز على: