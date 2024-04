شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الملكية في ينبع تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الملكية بينبع اليوم الثلاثاء، عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتنوعة في المجالات التجارية والصناعية والسياحية والصحية والتعليمية بمدينة ينبع الصناعية.ودعت المستثمرين إلى مزيد من المعلومات عن مجموعة الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا عبر الموقع الإلكتروني في هذا الرابط. ولمزيد من المعلومات للفرص الاستثمارية المتاحة حالياً نأمل زيارة الموقع الالكتروني:⁦This is a Twitter Status⁩⁧This is a Twitter Status⁩⁧This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الهيئة الملكية بينبع (@RcjyYanbu)