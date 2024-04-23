الاقتصاد

الهيئة الملكية في ينبع تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية

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واس - ينبع 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الملكية بينبع اليوم الثلاثاء، عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتنوعة في المجالات التجارية والصناعية والسياحية والصحية والتعليمية بمدينة ينبع الصناعية.
ودعت المستثمرين إلى مزيد من المعلومات عن مجموعة الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا عبر الموقع الإلكتروني في هذا الرابط. ولمزيد من المعلومات للفرص الاستثمارية المتاحة حالياً نأمل زيارة الموقع الالكتروني:
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⁧This is a Twitter Status⁩
⁧This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الهيئة الملكية بينبع (@RcjyYanbu)
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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