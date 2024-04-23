شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «إس تي سي» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة التاسعة ولمدة أربع سنوات ميلادية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة سيتم وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وأضافت أن الترشح سيكون وفقا لنظام الشركة الأساس وسياسة ترشيح أعضاء مجلس إدارة اس تي سي، وأعضاء اللجان المنبثقة عنه، ومكافآتهم، ومكافأة الإدارة التنفيذية والمعتمدة من الجمعية العامة.
وأشارت إلى أن تاريخ فتح باب الترشح يبدأ من اليوم، وينتهي في 13 يونيو المقبل.
وأوضحت أن المتطلبات هي: تقديم خطاب لإدارة الشركة يفيد برغبته في الترشح على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته في مجال أعمال الشركة وفق النماذج والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
وذكرت أن المتطلبات تشمل: تقديم بيان يتضمن أسماء الشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها، وتقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
ونوهت بأن المتطلبات تشمل: تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة، وتقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية باللغة العربية والانجليزية.
ويرفق مع طلب الترشح صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة –إن وجدت-، جواز السفر لغير السعوديين، وأي وثائق أخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات النظامية.
ونوهت بالاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها سياسة ترشيح أعضاء مجلس إدارة اس تي سي، وأعضاء اللجان المنبثقة عنه، ومكافآتهم، ومكافأة الإدارة التنفيذية، والتأكد من استيفائها، ويتحمل المرشح مسؤولية ذلك، ويمكن الحصول على السياسة عن طريق موقع إس تي سي الإلكتروني.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة سيتم وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وأضافت أن الترشح سيكون وفقا لنظام الشركة الأساس وسياسة ترشيح أعضاء مجلس إدارة اس تي سي، وأعضاء اللجان المنبثقة عنه، ومكافآتهم، ومكافأة الإدارة التنفيذية والمعتمدة من الجمعية العامة.
وأشارت إلى أن تاريخ فتح باب الترشح يبدأ من اليوم، وينتهي في 13 يونيو المقبل.
سياسة ومعايير الترشحولفتت إلى أن على المرشح تسليم عدة متطلبات خلال الفترة المحددة في الإعلان.
وأوضحت أن المتطلبات هي: تقديم خطاب لإدارة الشركة يفيد برغبته في الترشح على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته في مجال أعمال الشركة وفق النماذج والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
وذكرت أن المتطلبات تشمل: تقديم بيان يتضمن أسماء الشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها، وتقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
ونوهت بأن المتطلبات تشمل: تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة، وتقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية باللغة العربية والانجليزية.
ويرفق مع طلب الترشح صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة –إن وجدت-، جواز السفر لغير السعوديين، وأي وثائق أخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات النظامية.
ونوهت بالاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها سياسة ترشيح أعضاء مجلس إدارة اس تي سي، وأعضاء اللجان المنبثقة عنه، ومكافآتهم، ومكافأة الإدارة التنفيذية، والتأكد من استيفائها، ويتحمل المرشح مسؤولية ذلك، ويمكن الحصول على السياسة عن طريق موقع إس تي سي الإلكتروني.