شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «إس تي سي» والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية