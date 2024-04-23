شكرا لقرائتكم خبر عن سامي الحكير رئيسا لمجلس إدارة مجموعة الحكير.. وفيصل المالك نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير في اجتماعه الأول المنعقد أمس، تعيين سامي الحكير رئيسا لمجلس الإدارة، وم. فيصل المالك نائبا لرئيس المجلس.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، شملت قرارات المجلس: تشكيل لجنة المراجعة برئاسة ينال السعودي، وعضوية كل من نبيل الحوشان، وعادل الغامدي.
وقرر المجلس، تشكيل اللجنة التنفيذية، برئاسة سامي الحكير، وعضوية كل من م. فيصل المالك، ومشعل الشنيفي، وفهد العبيلان.
وشملت قرارات المجلس تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة، نبيل الحوشان، وعضوية كل من سالم الشهراني، وصخر الربيعان.
وقرر المجلس تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى مجموعة تداول السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، شملت قرارات المجلس: تشكيل لجنة المراجعة برئاسة ينال السعودي، وعضوية كل من نبيل الحوشان، وعادل الغامدي.
وقرر المجلس، تشكيل اللجنة التنفيذية، برئاسة سامي الحكير، وعضوية كل من م. فيصل المالك، ومشعل الشنيفي، وفهد العبيلان.
وشملت قرارات المجلس تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة، نبيل الحوشان، وعضوية كل من سالم الشهراني، وصخر الربيعان.
وقرر المجلس تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى مجموعة تداول السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح.