شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «مناولة» تتراجع 49% إلى 4.9 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة المناولة للشحن صافي ربح في عام 2023 يقدر بنحو 4.951 مليون ريال، متراجعا بنسبة 48.7%، مقارنة بـ 9.658 مليون ريال في العام 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح للعام 2023م مقارنة بالعام السابق 2022م إلى ارتفاع تكاليف التمويل.

وبحسب البيان يعود الانخفاض في إيرادات العام الحالي 2023 مقارنة بالعام السابق 2022 إلى تأثر نشاط النقل خلال النصف الأول نتيجة إحلال أسطول نقل قديم، واستبداله بأسطول نقل جديد. تماشيا مع اشتراطات الهيئة العامة للنقل مما أدى إلى تأخر التشغيل.