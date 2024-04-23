شكرا لقرائتكم خبر عن تحديات كبيرة تنتظر البنوك والمؤسسات المالية العالمية في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - على الرغم من ارتفاع أرباح الخدمات المصرفية العالمية فإن المؤسسات المالية في مختلف أنحاء العالم قد تواجه تحديات كبيرة هذا العام، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة "ماكينزي آند كومباني" ومركز "ديلويت" للخدمات المالية.
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حول ذلك قال كلوريس تشين الرئيس التنفيذي لشركة "كوجيتو فاينانس" التي توفر أسهمًا مؤسسية لتقنية بلوكتشاين :"يحتاج العملاء إلى الثقة في الاستقرار المالي لبنوكهم وأمن أموالهم حيث إن الثقة والأمان إلى جانب الابتكار التكنولوجي هي ثلاثة من أهم العوامل التي تجعل عمل البنك جيدًا لجميع العملاء وجذب الاستثمارات بغض النظر عما إذا كانوا من الشركات أو الأفراد دوليين أو محليين".
وأصدرت مجلة فوربس قائمتها مؤخرًا لأفضل البنوك في العالم لعام 2024.
ولإصدار هذا التقرير التصنيفي السنوي الخامس عقدت فوربس شراكة مع شركة أبحاث السوق "ستاتيستا" التي استطلعت آراء أكثر من 49 ألف شخص في 33 دولة بـ 17 لغة مختلفة.
أعرب المشاركون عن رضاهم العام عن كل بنك وكذلك ما إذا كانوا سيوصون به للآخرين ثم قاموا بتقييم كل منهم على أساس خمسة معايير: الثقة والشروط والأحكام (مثل الرسوم والأسعار) وخدمة العملاء (أوقات الانتظار ومساعدة الموظفين) والخدمات الرقمية (سهولة استخدام الموقع والتطبيق) وجودة الاستشارة المالية.
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تصدر مصرف "الراجحي" قائمة أكبر المصارف السعودية من حيث القيمة السوقية، بما يحويه من مزيات لعملائه وبما يحويه من عدد موظفين كبير بأكثر من 20 ألف موظف، وفق قائمة فوربس. كذلك جاء في البنوك السعودية بنك "الإنماء" وبنك "البلاد".
وفي الإمارات جاء بنك أبوظبي التجاري ضمن قائمة البنوك العاملة الأكثر تميزاً في البلاد.
رياح عكسية تواجه المؤسسات الماليةففي مواجهة مجموعة من العوامل المتغيرة بما في ذلك التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي التوليدي وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الرقابة المؤسسية وتوقعات العملاء، يتم حث البنوك على تعديل نماذج أعمالها وطرق تشغيلها. مع الاستفادة من تجارب البنوك الأفضل أداءاً بحسب قائمة مجلة "فوربس".
فشل البنوك الكبرىوتشير العديد من الدراسات الاستقصائية إلى أنه في أعقاب فشل البنوك الكبرى في العام الماضي مثل انهيار بنك "فيرست ريبابليك" وبنك " سيليكون فالي" في الولايات المتحدة وبنك "كريدي سويس" في سويسرا تعثرت ثقة المستهلكين في البنوك.
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حول ذلك قال كلوريس تشين الرئيس التنفيذي لشركة "كوجيتو فاينانس" التي توفر أسهمًا مؤسسية لتقنية بلوكتشاين :"يحتاج العملاء إلى الثقة في الاستقرار المالي لبنوكهم وأمن أموالهم حيث إن الثقة والأمان إلى جانب الابتكار التكنولوجي هي ثلاثة من أهم العوامل التي تجعل عمل البنك جيدًا لجميع العملاء وجذب الاستثمارات بغض النظر عما إذا كانوا من الشركات أو الأفراد دوليين أو محليين".
أفضل بنوك العالمووضعت مجلة فوربس الأمريكية قائمة مطولة لأفضل البنوك في العالم والتي تمكنت من الحفاظ على ثقة المستهلك وتلبية احتياجات عملائها المالية في هذا المناخ الاقتصادي.
وأصدرت مجلة فوربس قائمتها مؤخرًا لأفضل البنوك في العالم لعام 2024.
ولإصدار هذا التقرير التصنيفي السنوي الخامس عقدت فوربس شراكة مع شركة أبحاث السوق "ستاتيستا" التي استطلعت آراء أكثر من 49 ألف شخص في 33 دولة بـ 17 لغة مختلفة.
تقييم البنوكطُلب من المشاركين تقييم البنوك التي لديهم حاليًا حساب جاري أو حساب توفير أو حيث كان لديهم حساب خلال السنوات الثلاث الماضية أو التي يعرفونها من خلال العائلة أو الأصدقاء.
أعرب المشاركون عن رضاهم العام عن كل بنك وكذلك ما إذا كانوا سيوصون به للآخرين ثم قاموا بتقييم كل منهم على أساس خمسة معايير: الثقة والشروط والأحكام (مثل الرسوم والأسعار) وخدمة العملاء (أوقات الانتظار ومساعدة الموظفين) والخدمات الرقمية (سهولة استخدام الموقع والتطبيق) وجودة الاستشارة المالية.
بنك سعودية على القائمةتضمنت قائمة هذا العام 2024 بالضبط 403 بنوك حول العالم لم تضع لها فوربس ترتيب رقمي ورتبتها بالحروف الأبجدية بوزن نسبي لكل بلد وحسب التقييمات.
القطاع المصرفي السعوديونالت المملكة العربية السعودية حظها من أفضل البنوك العالمية بوصفها حريصة على تطوير البيئة المصرفية والريادة المستمرة في هذا المجال.
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تصدر مصرف "الراجحي" قائمة أكبر المصارف السعودية من حيث القيمة السوقية، بما يحويه من مزيات لعملائه وبما يحويه من عدد موظفين كبير بأكثر من 20 ألف موظف، وفق قائمة فوربس. كذلك جاء في البنوك السعودية بنك "الإنماء" وبنك "البلاد".
وفي الإمارات جاء بنك أبوظبي التجاري ضمن قائمة البنوك العاملة الأكثر تميزاً في البلاد.