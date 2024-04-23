شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى التكامل اللوجستي.. نائب وزير النقل يتحدث عن تحديات القطاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف د. رميح الرميح، في منتدى التكامل اللوجستي 2024.

وتنظم غرفة الشرقية منتدى التكامل اللوجستي 2024 برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الإثنين المقبل، بمشاركة وحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح الجاسر وذلك بمقر الغرفة الرئيس. المناطق اللوجستية قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء إن مشاركة نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية تعد إضافة مهمة للمنتدى إذ يتحدث في الجلسة الأولى تحت عنوان المناطق اللوجستية في المنطقة الشرقية وأبرز التحديات مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح الرزيزاء أن لقاء المسؤولين والمختصين في المنتدى يحقق العديد من الأهداف منها تحسين وتطوير آلية العمل في القطاع وتعزيز كفاءة وجودة العمليات وتحقيق ميزة تنافسية للشركات.

وأشار إلى أن المنتدى يأتي في وقت يسجل فيه القطاع اللوجستي في المملكة الإنجازات الكبيرة المتتالية وفق الخطط والممكنات التي تواكب طموحات رؤية المملكة 2030.

ونوه بأتمتة العديد من الجهات الممكنة الكثير من الإجراءات لتحسين الكفاءة والدقة في إدارة العمليات اللوجستية وتحسين نظام إدارة المخزون لتحقيق التوازن بين توفر المواد وتكاليف المخزون، وكذلك تحسين عمليات النقل والتوزيع من خلال استخدام تقنيات التوجيه الذكي.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التكامل اللوجستي بين كافة الجهات المعنية لرفع كفاءة سلاسل الإمداد في المملكة، فيما يعتبر منصة لتواصل الخبراء والمهنيين في هذا المجال مع المسئولين من الجهات المعنية بتطوير القطاع اللوجستي، لاستعراض الابتكارات وتحديد أفضل الممارسات والحلول في القطاع.