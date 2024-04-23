شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الشرقية يشارك في منتدى التكامل اللوجستي.. الإثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير في منتدى التكامل اللوجستي 2024 الذي تنظمه غرفة الشرقية برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الإثنين المقبل، وبمشاركة وحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية، م. صالح الجاسر، وذلك بمقر الغرفة الرئيس.

وقال رئيس اللجنة اللوجستية بالغرفة راكان العطيشان إن مشاركة أمين المنطقة تأتي ضمن مسار التأكيد على الشراكة بين الخدمات البلدية والقطاع اللوجستي للتنسيق في تخطيط البنية التحتية للمدينة وتنظيم حركة النقل العام والتخزين ومناطق الخدمات اللوجستية مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على جودة الحياة في المدينة،. أهداف مشتركة وتابع: "تتعاون الأمانات والقطاع اللوجستي معا لتحقيق أهداف مشتركة تعمل على تحسين عمليات النقل والتوزيع داخل وخارج المدن لتحسين كفاءة النقل والخدمات للأسواق والمناطق الصناعية والمستهلكين".

وقال العطيشان إن المنتدى ومن خلال ثلاث جلسات يستعرض دور الجهات الحكومية في تحقيق التكامل اللوجستي، والمناطق اللوجستية في المنطقة الشرقية وأبرز التحديات مع الجهات ذات العلاقة، والفرص الاستثمارية في المناطق اللوجستية والاقتصادية.

وأشار إلى أن المنتدى يعتبر منصة لتواصل الخبراء والمهنيين في المجال اللوجستي مع المسئولين من الجهات المعنية بتطوير القطاع، لاستعراض الابتكارات وتحديد أفضل الممارسات والحلول في القطاع.

ولفت العطيشان إلى أن القطاع اللوجستي في المملكة مستمر في تسجيل الإنجازات إذ يشهد القطاع مواصلة العمل على أتمتة الكثير من الاجراءات لتحسين الكفاءة والدقة في إدارة العمليات اللوجستية وتحسين نظام إدارة المخزون لتحقيق التوازن بين توفر المواد وتكاليف المخزون، وكذلك تحسين عمليات النقل والتوزيع من خلال استخدام تقنيات التوجيه الذكي، الأمر الذي يرتقي بآلية العمل ويسير ضمن خطط تحفيز المستثمرين للاستثمار في قطاع منظم ومتطور.