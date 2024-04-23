شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تطوير المنطقة الشرقية تشارك في منتدى التكامل اللوجستي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية م. عمر العبداللطيف ضمن البرنامج العلمي لمنتدى التكامل اللوجستي 2024.

وتنظم غرفة الشرقية منتدى التكامل اللوجستي، برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الإثنين المقبل، وبمشاركة وحضور المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية وذلك بمقر الغرفة الرئيس. تطورات القطاع اللوجستي قال رئيس اللجنة اللوجستية في الغرفة راكان العطيشان إن المنتدى يسعى لاستقطاب مسؤولين ومختصين في الشأن اللوجستي لإثراء جلسات المنتدى بأبرز التطورات الحاصلة في القطاع واستعراض اهم المشاريع أمام قطاع الأعمال والمهتمين.

وأوضح أن القطاع اللوجستي يلعب دورًا حيويًا في توفير السلع والخدمات للشركات والمستهلكين، ويزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، التي تحتاج إلى دراسة عميقة للسوق المحلي وتقييم الفرص المتاحة.

وقال العطيشان إن عددا من التحديات يمكن أن تتحول إلى فرص استثمارية حقيقية إذا ما اقترح لها الحلول المناسبة.

وأضاف: "يتوجب مواكبة الطلبات المتزايدة على خدمات الشحن العالمية، خاصة مع تزايد التجارة الإلكترونية، وتوفير مرافق التخزين الحديثة والمتطورة وتأسيس شركات التوزيع لتلبية الطلب المتزايد على سرعة التسليم والتوزيع الفعال".

وتابع: "يجب تطوير تكنولوجيا قطاع اللوجستيات، مثل إنترنت الأشياء وتتبع الشحنات وتحسين إدارة سلاسل التوريد، والاستثمار في الشحن البارد والشحن الخطر والخدمات اللوجستية الصحية، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال تكامل سلاسل التوريد التي تعمل على تحسين الية التنسيق بين الجهات المعنية في سلسلة التوريد لتحقيق كفاءة أفضل في العمل اللوجستي".

يذكر أن المنتدى يعتبر منصة لتواصل الخبراء والمهنيين في هذا المجال مع المسئولين من الجهات المعنية بتطوير القطاع اللوجستي، لاستعراض الابتكارات وتحديد أفضل الممارسات والحلول في القطاع.