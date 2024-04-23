شكرا لقرائتكم خبر عن تسلا تعتزم شطب 400 وظيفة في مصنعها بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - طالت خطط شركة "تسلا" الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية بشأن شطب وظائف في مصانعها على مستوى العالم مئات الوظائف أيضا في مصنعها الأوروبي الوحيد في ألمانيا.وأعلنت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء أنها ستشطب 400 وظيفة من مصنعها في منطقة جرونهايده بالقرب من العاصمة الألمانية برلين.ومن أجل تجنب الاستغناء عن العمالة لأسباب تشغيلية، تخطط الشركة لـ "برنامج طوعي" لتسريح الموظفين. ووفقا للبيانات، ستبدأ الشركة مناقشات مع مجلس العمال لتنفيذ هذا البرنامج.ولم تعلن تسلا المزيد من التفاصيل. وذكرت الشركة مبررة خطط شطب الوظائف: "سوق مبيعات السيارات الكهربائية الضعيف حاليا يشكل أيضا تحديات لتسلا".وفي الأسبوع الماضي أعلنت الشركة عزمها عدم تمديد عقد 300 عامل مؤقت في جرونهايده.وقالت تسلا إن الشريك المتعاقد مع الشركة تمكن بالفعل من توظيف غالبية العمال المؤقتين في جهات أخرى.ويعمل الآن أكثر من 12 ألف شخص في مصنع تسلا بألمانيا.ويعتزم رئيس الشركة، إيلون ماسك، شطب أكثر من 10% من الوظائف في شركته، أي ما يعادل أكثر من 14 ألف وظيفة، وذلك في ظل تراجع سوق السيارات الكهربائية وضعف المبيعات في جميع أنحاء العالم.