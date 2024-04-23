شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 12484 نقطة، وبتداولات بلغت 8.444 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 409.657 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.482 تريليون ريال. انخفاض أسهم 157 شركة انخفضت أسهم 157 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 71، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، المتحدة للتأمين، وعذيب للاتصالات، واتحاد الخليج الأهلية، والوطنية، وأميانتيت، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، مجموعة فتيحي، ومجموعة إم بي سي، وأنعام القابضة، وسينومي ريتيل، والحمادي، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.4%، عند 26691 نقطة، وبتداولات بلغت 42.861 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.508 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 51.954 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 24 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 33، من بين 85 شركة مدرجة في السوق الموازية.