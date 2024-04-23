شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مايو.. عمومية «جاز» تصوت على توزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة جاز العربية للخدمات المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول).

ووفقا لبيان الشركة على تداول: فإن من المقرر عقد الاجتماع (من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط) في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء 14 مايو 2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع خدمة تداولاتي بتاريخ 14 مايو 2024.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية عدة بنود أبرزها: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024، والتصويت على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة.

ويشمل الجدول: التصويت على تغيير غرض الاحتفاظ بعدد 314.850 سهم من أسهم الشركة وتخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين.

