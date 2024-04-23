شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح على ارتفاع مع إعلان المزيد من نتائج الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الثلاثاء مدفوعة بصعود مجموعة من أسهم النمو والشركات المرتبطة بصناعة الرقائق.

ويدرس المستثمرون مجموعة من نتائج الأعمال الفصلية قبل صدور نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى في وقت لاحق من الأسبوع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 116.1 نقطة بما يعادل 0.30 % إلى 38356.07 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 18.3 نقطة أو 0.36% إلى 5028.85 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 74.2 نقطة أو 0.48 % إلى 15525.552 نقطة.

