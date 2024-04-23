شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 10 مليارات ريال.. 171 مليون عملية نقاط بيع في المملكة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الأجهزة الإلكترونية

المطاعم والمقاهي

نقاط البيع في الدمام

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 14 - 20 أبريل 2024م, 171.037.000 عملية، بقيمة 10.138.768.000 ريال، مقابل 11.351.346.000 ريال، عن المدة السابقة نفسها.ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 3.675.000 بقيمة 489.441.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.267.000 بقيمة 280.541.000 ريال.بينما بلغ عدد العمليات في التعليم 110.000 بقيمة 147.090.000 ريال.كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 970.000 بقيمة 184.271.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 13.760.000 بقيمة 761.536.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.408.000 بقيمة 651.763.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 848.000 بقيمة 200.954.000 ريال.أما عدد العمليات في الفنادق بلغ 598.000 بقيمة 237.556.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 907.000 بقيمة 63.796.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 158.000 بقيمة 196.125.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 19.884.000 بقيمة 1.227.447.000 ريال.ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.026.000 بقيمة 210.164.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 50.914.000 بقيمة 1.613.514.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 40.322.000 بقيمة 1.622.188.000 ريال.وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 912.000 بقيمة 80.293.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.234.000 بقيمة 569.802.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 25.044.000 بقيمة 1.602.286.000 ريال.وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 52.993.000 بقيمة 3.427.201.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 6.711.000 بقيمة 372.736.000 ريال.في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 7.059.000 بقيمة 394.692.000 ريال.وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 3.727.000 بقيمة 185.935.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.040.000 بقيمة 155.182.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.584.000 بقيمة 123.422.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 3.984.000 بقيمة 236.659.000 ريال.أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ 3.789.000 بقيمة 304.676.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 7.102.000 بقيمة 512.721.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 20.646.000 بقيمة 1.474.751.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 59.401.000 بقيمة 2.950.792.000 ريال.