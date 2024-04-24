شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أبريل.. تراجع وتيرة نمو نشاط الشركات في الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الثلاثاء تراجع وتيرة نمو نشاط الشركات في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل إلى أقل مستوى له منذ 4 شهور، ما أدى إلى أول تراجع في التوظيف بالشركات منذ عام 2020.

وتراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع الصادر عن مؤسسة إس أند بي جلوبال بمقدار 2ر1 نقطة، وهو أكبر تراجع له منذ أغسطس الماضي، ليسجل 9ر50 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. أول انكماش وسجل المؤشر المجمع للطلبات على قطاعي الخدمات والتصنيع أول انكماش منذ 6 شهور.

وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر التوظيف بمقدار 2ر3 نقطة إلى 48 نقطة، وهو ما يشير إلى انكماش الوظائف في قطاع الخدمات، وتباطؤ نموها في قطاع التصنيع.

المؤشر المجمع للأسعار كما تراجع المؤشر المجمع للأسعار التي تحصل عليها شركات الخدمات والتصنيع عن أعلى مستوى له منذ 10 شهور.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كريس ويليامسون كبير خبراء الشركات في إس أند بي جلوبال ماركت إنتليجانس قوله في بيان: إن "النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة فقد زخمه في بداية الربع الثاني من العام الحالي، وسجل أبريل أول تراجع لتدفق الأعمال الجديدة منذ 6 أشهر، كما تراجعت توقعات الشركات للإنتاج المستقبلي إلى اقل مستوياتها خلال 5 شهور".