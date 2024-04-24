شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع مع انحسار مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع انحسار المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت خفض أسعار الفائدة.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2320.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0115 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ الخامس من أبريل في الجلسة السابقة.ارتفعت أسعار الذهب بنحو 400 دولار من مارس إلى أبريل ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431.29 دولار في 12 أبريل.كما انخفضت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2333.80 دولار للأوقية.وتراجعت المخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.وألمحت التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى عدم وجود حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة.ويتوقع المتعاملون حاليا أن يكون التخفيض الأول لسعر الفائدة الأمريكية في سبتمبر على الأرجح.ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.وتترقب الأسواق بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي لشهر مارس، وهي مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، هذا الأسبوع للتأكد من مسار السياسة النقدية.وعلى صعيد أسعار المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 27.24 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.1 % إلى 1018.50 دولار، في حين زاد البلاتين 0.3 % إلى 910.15 دولار.