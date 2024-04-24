صندوق التنمية العقارية: لا نية لتغيير موعد ايداع الدعم السكني

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية

، حمود العصيمي

إيداع الدعم في موعده المحدد بقرار مجلس الإدارة وذلك يوم 24 من كل شهر ميلادي

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وأكد "العصيمي" عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه لا نية لتغيير موعد ايداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين

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