شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية العقارية: لا نية لتغيير موعد ايداع الدعم السكني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، أن إيداع الدعم في موعده المحدد بقرار مجلس الإدارة وذلك يوم 24 من كل شهر ميلادي .
وأكد "العصيمي" عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه لا نية لتغيير موعد ايداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين .
يُذكر أن "سكني" أعلن عن استفادة أكثر من 100 ألف أسرة سعودية من البرنامج خلال 2023، في حين بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول خلال العام الماضي 98,475 أسرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.
وأكد "العصيمي" عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه لا نية لتغيير موعد ايداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين .
يُذكر أن "سكني" أعلن عن استفادة أكثر من 100 ألف أسرة سعودية من البرنامج خلال 2023، في حين بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول خلال العام الماضي 98,475 أسرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.