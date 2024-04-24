شكرا لقرائتكم خبر عن استحداث 1.063 مليون وظيفة للسعوديين خلال 8 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

معدل التوظيف

الدمام - شريف احمد - توقع تقرير صادر عن المرصد الوطني للعمل استحداث 749 ألف وظيفة للسعوديين الذكور، و314 ألف وظيفة إضافية للمواطنات خلال 8 أعوام في الفترة من 2023 -2030، في ظل نمو الناتج المحلي.وقال التقرير إن من المتوقع استحداث تلك الوظائف للذكور والإناث في حال استمرار النمو الاقتصادي بنسبة 2% للناتج المحلي النفطي، و4% للناتج المحلي غير النفطي.وأضاف التقرير إنه يجب استحداث 920 ألف وظيفة إضافية للمواطنين الذكور بين عامي (2023-2030).أشار إلى أن أن معدل توظيف الذكور جاء ثابتاً عند نسبة (64.3%) أي بنفس معدل عام (2022).وأفاد بأن من المحتمل ظهور فجوة تبلغ حوالي 21 ألف وظيفة سنويًا للمواطنين الذكور وذلك عند مقارنة الوظائف الإضافية المطلوبة للمواطنين الذكور إذا استمر معدل التوظيف كما هو في عام (2022).وذكر أن في حال استمرار النمو الاقتصادي المرتفع عند نسبة نمو 2% للناتج المحلي النفطي و (8%) للناتج المحلي غير النفطي، فمن المتوقع أن تنخفض الفجوة في عدد الوظائف للمواطنين الذكور إلى حوالي (4,600) وظيفة فقط.ودعا إلى استحداث (413) ألف وظيفة إضافية للمواطنات بين عامي (2023-2030) في حال بقاء معدل توظيف الإناث ثابتاً عند (28.8%) أي بنفس معدل عام (2022).وأضاف أن استحداث الوظائف من المحتمل أي يؤدي إلى فجوة تقدر بحوالي (12) ألف وظيفة سنويًا.ونوه بأن الزيادة الزيادة في نسب توطين القوى العاملة في القطاع الخاص من الممكن أن تؤدي إلى سد الفجوات في وظائف المواطنين.