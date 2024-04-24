شكرا لقرائتكم خبر عن تحول العالم نحو الطاقة النظيفة يحتاج 4 تريليونات دولار سنوياً والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أشارت تقديرات مهمة إلى أن التحول إلى نحو الطاقة الخضراء في العالم سيتطلب 4 تريليونات دولار سنويًا بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي الأمر الذي يدعو إلى المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفق ما أوردت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
يعد رقم 4 تريليونات دولار ضعف التوقعات السابقة البالغة 2 تريليون دولار سنويًا والتي ستتطلب زيادات في رأس مال القطاعين العام والخاص وفقًا لمايكل دينيس مدير أسواق رأس المال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بلاك روك.
وقال دينيس:"تقع منطقة آسيا والمحيط الهادئ في قلب فرص الاستثمار في الطاقة ونحن نرى ذلك في مجالات متعددة سواء في الأسواق المتقدمة أو الأسواق الناشئة".
اقرأ ايضاً: ترافيل آند تاور وورلد: السعودية تقود جهود التحول الأخضر بالمنطقة
وأضاف:"ومع ذلك على الرغم من نمو الاستثمار لا تزال هناك فجوة قدرها 18 تريليون دولار للوصول إلى ما نحتاج إليه بحلول عام 2030".
وتوجد فجوة رأس المال عبر فئات مخاطر مختلفة: من الاستثمارات منخفضة المخاطر في البنية التحتية الأساسية للطاقة إلى المساعي ذات المخاطر الأكبر مثل رأس المال الاستثماري في المرحلة المتأخرة والأسهم الخاصة. ووفقاً لدينيس، فإن الأموال اللازمة لسد هذه الفجوة متوفرة.
ومع ذلك، قال دينيس إن تحقيق الاستثمارات في الأسواق الخاصة والعامة سيتطلب ”المواءمة بين العمل الحكومي والشركات والشراكات مع المجتمعات المحلية”.
اقرأ أيضاً: واشنطن تعتزم فرض قيود جديدة على الطاقة المتجددة الصينية
وتشمل العوامل الأخرى اللازمة للوصول إلى أهداف التمويل الأخضر في العالم تطوير مواهب أفضل عبر مجالات مختلفة من النظام البيئي وتحويل أطر المخاطر لاستثمارات المشاريع الخضراء، وفقًا لشركة بلاك روك.
4 تريليونات دولارتأتي هذه التوقعات في تقرير لشركة "بلاك روك" والذي يحلل كيف من المرجح أن يحدث التحول منخفض الكربون وتأثيره المحتمل على المحافظ الاستثمارية.
يعد رقم 4 تريليونات دولار ضعف التوقعات السابقة البالغة 2 تريليون دولار سنويًا والتي ستتطلب زيادات في رأس مال القطاعين العام والخاص وفقًا لمايكل دينيس مدير أسواق رأس المال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بلاك روك.
وقال دينيس:"تقع منطقة آسيا والمحيط الهادئ في قلب فرص الاستثمار في الطاقة ونحن نرى ذلك في مجالات متعددة سواء في الأسواق المتقدمة أو الأسواق الناشئة".
مشروعات 2023 الخضراءفي العام الماضي، تم استثمار 1.8 تريليون دولار في مشاريع تتعلق بتحول الطاقة ارتفاعًا من 33 مليار دولار في عام 2004 مع استثمار حوالي 19 تريليون دولار حتى الآن وفقًا للبيانات التي جمعتها شركة بلاك روك.
استثمارات في الاتجاه الصحيحذكر دينيس المسؤول عن أعمال شركة بلاك روك في المنطقة بما في ذلك البنية التحتية وصناديق التحوط والأسهم الخاصة:"إن معدل النمو وحجم رأس المال المستثمر يسيران في الاتجاه الصحيح".
اقرأ ايضاً: ترافيل آند تاور وورلد: السعودية تقود جهود التحول الأخضر بالمنطقة
وأضاف:"ومع ذلك على الرغم من نمو الاستثمار لا تزال هناك فجوة قدرها 18 تريليون دولار للوصول إلى ما نحتاج إليه بحلول عام 2030".
وتوجد فجوة رأس المال عبر فئات مخاطر مختلفة: من الاستثمارات منخفضة المخاطر في البنية التحتية الأساسية للطاقة إلى المساعي ذات المخاطر الأكبر مثل رأس المال الاستثماري في المرحلة المتأخرة والأسهم الخاصة. ووفقاً لدينيس، فإن الأموال اللازمة لسد هذه الفجوة متوفرة.
دعم جهود التحول الأخضروقد وجد استطلاع أجرته شركة بلاك روك لـ 200 مستثمر في العام الماضي أن 56٪ منهم يخططون لزيادة مخصصات التحول في غضون سنة إلى ثلاث سنوات مقبلة مع قول 46٪ منهم إن اجتياز التحول هو أهم أولوياتهم الاستثمارية في نفس الفترة الزمنية.
ومع ذلك، قال دينيس إن تحقيق الاستثمارات في الأسواق الخاصة والعامة سيتطلب ”المواءمة بين العمل الحكومي والشركات والشراكات مع المجتمعات المحلية”.
تشريعات تدافع عن البيئةوفيما يتعلق بالسياسة العامة، تمكنت تشريعات مثل قانون خفض التضخم الذي تم التوقيع عليه في أغسطس 2022 في الولايات المتحدة، من جمع المليارات من الأموال العامة لتخصيصها لمشاريع الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
تغيير سياسات الطاقةأردف دينيس: ”علاوة على ذلك نحتاج إلى رؤية تغيير في السياسات المتعلقة بتسعير الطاقة وتحرير أسواق الطاقة”، مضيفًا أنه في الأسواق الناشئة من المتوقع أن يأتي حوالي 60٪ من رأس المال اللازم من القطاع الخاص.
التمويل المختلطتحدد شركة بلاك روك التمويل المختلط باعتباره محركًا رئيسيًا آخر للاستثمار خاصة بين الأسواق الناشئة حيث يتم تعريف التمويل المختلط على أنه الاستخدام الاستراتيجي لأموال التنمية لتعبئة تمويل إضافي نحو التنمية المستدامة وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
اقرأ أيضاً: واشنطن تعتزم فرض قيود جديدة على الطاقة المتجددة الصينية
وتشمل العوامل الأخرى اللازمة للوصول إلى أهداف التمويل الأخضر في العالم تطوير مواهب أفضل عبر مجالات مختلفة من النظام البيئي وتحويل أطر المخاطر لاستثمارات المشاريع الخضراء، وفقًا لشركة بلاك روك.