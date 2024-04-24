شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مايو.. عمومية «إنماء الروابي» تناقش توزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة إنماء الروابي المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة (الاجتماع الأول).

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المقرر انعقاد الجمعية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الأربعاء 15 مايو 2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية عدة بنود من أبرزها: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.

ويشمل الجدول: التصويت على اعتماد لائحة معايير الترشح لعضوية مجلس الإدارة.