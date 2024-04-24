شكرا لقرائتكم خبر عن المنافسة تحتدم بين «أبل» و«هواوي» في سوق الهواتف الذكية بالصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت مبيعات شركة "آبل" من أجهزة آيفون بشكل حاد في الصين في الربع الأول من هذا العام حيث شهدت الشركة منافسة قوية من العلامة التجارية المحلية “هواوي”، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة أبحاث السوق "كاونتر بوينت ريسيرش"، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. انخفاض مبيعات آبل في الصين أظهرت بيانات شركة ”آبل” انخفاضًا في مبيعات هواتفها الذكية ”آيفون” بنسبة 19.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام حيث شهدت شركة ”هواوي” الصينية العملاقة للاتصالات والإلكترونيات انتعاشًا في مبيعاتها من الهواتف الذكية. هواوي تتقدم في المنافسة وقالت شركة كاونتر بوينت إن الشركة التي يقع مقرها في شنتشن بالصين شهدت ارتفاعًا كبيرًا في مبيعات هواتفها الذكية بنسبة 69.7٪ في الربع الأول.

ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى إطلاق هاتف هواوي الذكي ميت 60 والذي يأتي مزودًا بشريحة متطورة تدعم الجيل التالي من اتصالات الهاتف المحمول بشبكة 5 جي. هواوي ترفض الاستسلام للعقوبات بدءًا من عام 2019 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة هواوي في محاولة لمنعها من الوصول إلى هذه التكنولوجيا مما أدى إلى القضاء على أعمال هواوي في مجال الهواتف الذكية تقريبًا.

اقرأ أيضاً: الشركات الأمريكية تواصل اعتمادها على الصين بمبيعات أشباه الموصلات

لكن الشركة لم تستسلم وبدأت في العودة بقوة حيث تعد الشركة رابع أكبر صانع للهواتف الذكية في الصين وفقًا لمذكرة بحثية صادرة عن شركة كاونتر بوينت يوم الثلاثاء وهو الأمر الذي يزيد الضغوط على شركة آبل التي تحتل المرتبة الثالثة.

انخفضت أسهم شركة أبل بشكل طفيف في تعاملات ما قبل السوق في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء. تراجع مستمر في "آبل" حول ذلك قال إيفان لام كبير محللي الأبحاث في شركة كاونتر بوينت :" أصيبت مبيعات آبل بتراجع وضعف خلال الربع وذلك بتأثير مباشر من عودة نشاط هواوي".

اقرأ ايضاً: تحركات كبيرة لآبل في السوق الصيني بعد تراجع مبيعاتها في 2024

أضاف بأن :"إلى جانب ذلك كان الطلب على الاستبدال لشركة أبل ضعيفًا قليلاً مقارنة بالسنوات السابقة”. خطوات انتعاش آبل وألمح لام إلى أن آبل لا يزال من الممكن أن تشهد انتعاشًا في الصين في ضوء إمكانية طرحها ألوان جديدة لأجهزتها الرئيسية وعرض خصومات كبيرة على أجهزتها علاوة على ميزات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع تقديم كل ذلك في مؤتمر المطورين العالمي القادم في يونيو.

وقال لام:" كل ذلك قد يمنح آبل القدرة على تحريك مبيعاتها بشكل كبير على المدى الطويل". توقعات صناعة الهواتف الذكية وبشكل عام، نمت مبيعات الهواتف الذكية في الصين بنسبة 1.5% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مما يمثل الربع الثاني من النمو الإيجابي لهذه الصناعة. نمو منخفض وقالت شركة كاونتر بوينت إنها تتوقع نموًا منخفضًا على أساس سنوي لسوق الهواتف الذكية في الصين في عام 2024. ميزات الذكاء الاصطناعي وتوقعت الشركة أن تعمل ميزات الذكاء الاصطناعي المضمنة في هواتف صانعي الهواتف الذكية الصينية على تحفيز الطلب على الهواتف المحمولة الجديدة. عروض شاومي وأوبو وهواوي قامت شركتا تصنيع الأجهزة الصينية "شاومي" و"أوبو" بدمج معالج سنابدراجون8 جين 3 من "كوالكوم" المصمم لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في أحدث هواتفهما.

وفي الوقت نفسه، عرضت شركة "هواوي سبين أوف أونور “ ميزة تتبع العين المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أحدث هواتفها الذكية ماجيك6 برو والتي تتيح للمستخدم التحكم في السيارة باستخدام العين.

وقالت شركة كاونتر بويينت إن شركات الهواتف الذكية الصينية من المرجح أن تبدأ في تضمين تطورات الذكاء الاصطناعي الجديدة في هواتفها متوسطة السعر في المستقبل.