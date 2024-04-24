شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات تفاؤلية في مؤشرات الأسهم الأمريكية وسط إقبال المستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الأسهم الأمريكية مكاسب في جميع القطاعات تقريباً اليوم الأربعاء، حيث يستعد المستثمرون الذين يركزون على أسهم التكنولوجيا لموجة جديدة من الأرباح، باستثناء التقلبات التي تعاني منها شركة "تسلا"، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية. أداء مؤشر «ناسداك المركب» قاد مؤشر ناسداك المركب يوم التداول مرتفعًا بنحو 1.6% بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.2% بعد أن عاد من سلسلة خسائر استمرت ستة أيام يوم الاثنين.

كذلك ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7% تقريبًا. ارتفاع أسهم «تسلا» ارتفع سهم «تسلا» بما يصل إلى 8% بعد أن أشارت الشركة إلى أن تشكيلة سياراتها المستقبلية ستشمل نماذج أكثر بأسعار معقولة.

يأتي ذلك في الوقت الذي فشلت فيه شركة السيارات الكهربائية العملاقة في تحقيق توقعات الأرباح المأمولة من المتداولين وحملة الأسهم.

وجاء إجمالي الهوامش أعلى من التقديرات بنسبة 16.5% ليصل إلى 17.4% في هذا الربع.

ومن المرجح أن تكون أرباح تسلا حافزًا لمؤشر إس آند بي 500 بالنظر إلى وزن السهم على المؤشر.

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باعتبارها أول شركة من السبعة الكبار أو الـــــ"ميجنفيسنت سيفن" تعلن عن نتائجها من الأرباح فهي بذلك تمهد الطريق لنتائج متوقعة لزميلاتها الأخر : "ميتا" و"مايكروسوفت" و"ألفابيت" في وقت لاحق من الأسبوع .

ويشكك بعض المراقبين في قوة الشركات التكنولوجية الكبرى وأن المصاحب لها قد يتلاشى. «سبوتيفاي» تفوق التوقعات ارتفع أسهم «سبوتيفاي» بنسبة 11.4% بعد تجاوز تقديرات وول ستريت للربع الأول وإصدار توجيهات متفائلة للربع الثاني.

كما وارتفعت أسهم "يو بي إس" بنسبة 2.4% بعد أن تجاوزت شركة التوصيل العملاقة التوقعات للأرباح. أرباح مجموعة ترامب تقترب أسهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا "دي جي تي" من علامة فارقة من شأنها أن تؤمن لدونالد ترامب مبلغًا إضافيًا من الأرباح قدره 1.1 مليار دولار ولكن فقط إذا استمرت مستويات التداول الحالية.

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يحق لترامب الحصول على 36 مليون سهم إضافي إذا تم تداول سعر سهم الشركة فوق 17.50 دولارًا "لمدة عشرين يومًا من أي ثلاثين يومًا تداول" على مدى السنوات الثلاث المقبلة وهذا يعني أن ترامب يمكن أن يحصل على ما مكافأة حيث يتم تداول السهم حاليًا بحوالي 32 دولارًا للسهم.

وتم طرح شركة "ترامب ميديا" الشركة الأم لشركة "تروث سوشيال"للاكتتاب العام في بورصة ناسداك بعد اندماجها مع شركة "ديجيتال وورلد آكيوسيشن". ويحتفظ ترامب بحصة تبلغ حوالي 60% في الشركة.

وفي المستويات الحالية، تفتخر شركة ترامب ميديا بقيمة سوقية تبلغ حوالي 4.3 مليار دولار مما يمنح الرئيس السابق حصة تبلغ قيمتها حوالي 2.6 مليار دولار. تهدئة مخاوف المستثمرين ارتفعت الأسهم للجلسة الثانية، حيث أدت مجموعة قوية من أرباح الشركات إلى تهدئة المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.

وأعلن ما يقرب من 20٪ من مؤشر إس آند بي 500 عن الأرباح حتى يوم الثلاثاء ومن بين تلك الشركات من تجاوزت 76% منها توقعات المحللين، حسبما تظهر بيانات "فاكت سيت".

وتأتي تحركات يوم الثلاثاء بعد جلسة متفائلة في وول ستريت حيث تقبل المستثمرون الانخفاض في أسهم التكنولوجيا بعد عمليات البيع الأخيرة في الأسماء الرئيسية مثل "إنفيديا" والتي تراجعت مؤخرًا وسط مخاوف من ارتفاع التضخم واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة. توقعات «جولدمان ساكس» في ضوء ذلك يتوقع ديفيد كوستين من بنك "جولدمان ساكس" أن تكون الأرباح أعلى هذا العام حتى وسط مخاوف ضغوط الهوامش السعرية في مواجهة ارتفاع التضخم.

وقد أبلغت حوالي خمس الشركات حتى الآن عن أرباحها مشيرًا إلى أن ما يقرب من ثلثي هذه الشركات تجاوزت التوقعات.

وقال إنه يتوقع أن ينخفض التضخم هذا العام وأن تنخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها مما يساعد على دفع نمو الأرباح.