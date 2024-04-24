شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز إدارة الدين» يقفل طرح أبريل لبرنامج الصكوك بـ7.39 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أبريل 2024 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، منوها بتحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.396 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 2.235 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2029، وبلغت الشريحة الثانية 1.648 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2031، وبلغت الشريحة الثالثة 3.513 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2036.
وتأتي هذه الخطوة بهدف الاستفادة من فرص السوق لتحقيق تمويل استباقي للعام القادم، واستخدامه لتعزيز الاحتياطيات العامة للدولة، أو تحقيق فرص إضافية لتعزيز الإنفاق التحولي خلال هذا العام وذلك لتسريع المشاريع الإستراتيجية وبرامج رؤية السعودية 2030
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 2.235 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2029، وبلغت الشريحة الثانية 1.648 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2031، وبلغت الشريحة الثالثة 3.513 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2036.
خطة الاقتراض السنويةتعتزم السعودية تعزيز عمليات التمويل خلال العام 2024م من ما هو معلن مسبقا في خطة الاقتراض السنوية لتصل إلى 138مليار ريال، إذ تم تغطية جزء من هذا المبلغ في الأشهر الماضية من عام 2024م.
أخبار متعلقة
المنافسة تحتدم بين «أبل» و«هواوي» في سوق الهواتف الذكية بالصين
تراجع أسعار الذهب مع انحسار مخاوف تصاعد توترات الشرق الأوسط