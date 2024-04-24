شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بدء التصويت الإلكتروني على بنود عمومية «أكوا باور» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت شركة أكوا باور المساهمين إلى التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية سيبدأ من الساعة الواحدة صباحا غدا الخميس، مجانا للمساهمين عبر موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني.

وكانت الشركة قد أعلنت على تداول في 4 أبريل الحالي، دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها في تمام الساعة (7:00) مساءً يوم الإثنين بتاريخ 29 أبريل 2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

