الاقتصاد

غدا.. بدء التصويت الإلكتروني على بنود عمومية «أكوا باور»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بدء التصويت الإلكتروني على بنود عمومية «أكوا باور» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت شركة أكوا باور المساهمين إلى التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية سيبدأ من الساعة الواحدة صباحا غدا الخميس، مجانا للمساهمين عبر موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني.
وكانت الشركة قد أعلنت على تداول في 4 أبريل الحالي، دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها في تمام الساعة (7:00) مساءً يوم الإثنين بتاريخ 29 أبريل 2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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