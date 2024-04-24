شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مايو.. عمومية البنك السعودي الفرنسي تصوت على توزيع أرباح نقدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي مساهميه للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي سينعقد في تمام الساعة 06:30 من مساء يوم الأربعاء 2024/05/22م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يتضمن جدول أعمال الجمعية عدة بنود من أبرزها: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من 2023 بواقع 1 ريال للسهم بإجمالي 1.197.74 مليون ريال، بما يمثل 10 % من القيمة الاسمية للسهم.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويبدأ توزيع الأرباح يوم الثلاثاء 11 يونيو المقبل، فيما يصبح مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 2.337.95 مليون ريال، بواقع 1.95 ريال للسهم، بما يعادل 19.5% من القيمة الاسمية للسهم.

ويشمل الجدول: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.

ويتضمن الجدول: التصويت على شراء البنك لعدد من أسهمه وبحد أقصى 2.864.388 مليون سهم من أسهمه بغرض تخصيصها ضمن خطط مكافآت الموظفين المبنية على الأسهم.

وسيمول الشراء عن طريق موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

ويحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين.

وبعد انقضاء المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.