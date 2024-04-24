شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح على ارتفاع بدعم من أسهم شركات التكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء في ظل قيادة سهم تسلا لمكاسب أسهم الشركات الكبيرة بعد إعلان نتائجها الفصلية، كما تلقت البورصة دعما من تقارير الأرباح المتفائلة من قطاعات أخرى.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 49.1 نقطة، أو 0.13 %، إلى 38552.79 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 14.3 نقطة، أو 0.28 %، إلى 5084.86 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 109 نقاط، أو 0.69 %، إلى 15805.601 نقطة.

