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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة، إسماعيل الغامدي، زار فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، بحضور وكيل الوزارة لتجربة المستفيد رائد الجرباء، ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة محمد السماري، وعدد من قيادات الفرع.

وناقش خلال اجتماعه مع قيادات الفرع، أبرز التحديات والعقبات التي تواجههم، وحثهم على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بكل ما من شأنه خدمة المستفيدين، منوها بجهود الفرع لتحقيق مستهدفات وتطلعات الوزارة.

وتفقد خلال الزيارة، سير الأعمال في مبنى مكتب عمل الدمام الجديد، ومركز التأهيل الشامل للذكور، ووحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة، ودار الملاحظة الاجتماعية، والتوجيه الاجتماعي، مستمعا إلى شرح مفصل عن الخدمات والبرامج المقدمة للمستفيدين.