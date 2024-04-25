شكرا لقرائتكم خبر عن «شور» توقع عقدا مع مجلس الشورى بقيمة 60 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة شور العالمية للتقنية، أمس، عقد مشروع تشغيل وصيانة لأجهزة الحاسب الآلي (شاور) مع مجلس الشورى.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة العقد تقدر بنحو 60.099 مليون ريال.

وأضافت أن العقد يشمل: تشغيل البنية التحتية وصيانتها وتجديد التشغيل والصيانة والتراخيص لجميع البنى التحتية والتطبيقات الحالية.

وأفادت بأن العقد يتضمن: تقديم الخدمات التقنية لتشغيل أنظمة تقنية المعلومات لدى مجلس الشورى، بالإضافة إلى الترقيات للأنظمة والأجهزة، وتوفير الخدمات لتشغيل البنية التحتية والخدمات الالكترونية.

وأشارت إلى أن مدة العقد 3 سنوات اعتباراً من تاريخ سريان العقد.

وأوضحت أن من المتوقع ان يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال الأعوام 2024م و2025م و2026م.