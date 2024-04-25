شكرا لقرائتكم خبر عن «شور» توقع عقدا مع مجلس الشورى بقيمة 60 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة شور العالمية للتقنية، أمس، عقد مشروع تشغيل وصيانة لأجهزة الحاسب الآلي (شاور) مع مجلس الشورى.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة العقد تقدر بنحو 60.099 مليون ريال.
وأضافت أن العقد يشمل: تشغيل البنية التحتية وصيانتها وتجديد التشغيل والصيانة والتراخيص لجميع البنى التحتية والتطبيقات الحالية.
وأفادت بأن العقد يتضمن: تقديم الخدمات التقنية لتشغيل أنظمة تقنية المعلومات لدى مجلس الشورى، بالإضافة إلى الترقيات للأنظمة والأجهزة، وتوفير الخدمات لتشغيل البنية التحتية والخدمات الالكترونية.
وأشارت إلى أن مدة العقد 3 سنوات اعتباراً من تاريخ سريان العقد.
وأوضحت أن من المتوقع ان يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال الأعوام 2024م و2025م و2026م.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة العقد تقدر بنحو 60.099 مليون ريال.
وأضافت أن العقد يشمل: تشغيل البنية التحتية وصيانتها وتجديد التشغيل والصيانة والتراخيص لجميع البنى التحتية والتطبيقات الحالية.
وأفادت بأن العقد يتضمن: تقديم الخدمات التقنية لتشغيل أنظمة تقنية المعلومات لدى مجلس الشورى، بالإضافة إلى الترقيات للأنظمة والأجهزة، وتوفير الخدمات لتشغيل البنية التحتية والخدمات الالكترونية.
وأشارت إلى أن مدة العقد 3 سنوات اعتباراً من تاريخ سريان العقد.
وأوضحت أن من المتوقع ان يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال الأعوام 2024م و2025م و2026م.