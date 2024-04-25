شكرا لقرائتكم خبر عن «رتال» توافق على شراء مليوني سهم لبرنامج حوافز الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة رتال للتطوير العمراني، أمس، على شراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى 2 مليون سهم، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويل الأجل.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تمويل شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة، مشيرة إلى أنه لا توجد نسبة من أسهم الخزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء.

ونوهت بالتصويت على القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي ستعلن موعدها لاحقاً وذلك حسب متطلبات الفقرة 4 من المادة الـ17 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن تستوفي الشركة شروط الملائمة المالية الواردة في الفقرة 3 من المادة.

وأفادت بتقديم تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة حسب متطلبات هذه الفقرة، مشيرة إلى أن الأسهم المشتراة لا تكون لها أصوات في جمعيات المساهمين.