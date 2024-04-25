شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أمريكانا» توافق على توزيع 179.4 مليون دولار أرباحا نقدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية (بي إل سي) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت نتائج الاجتماع عدة بنود أبرزها: الموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، بقيمة تقدر بنحو 179.423 مليون دولار، تمثل 106.5% من رأس المال، بواقع 0.0213 دولار للسهم الواحد.

وبحسب البيان تقسم الأرباح إلى 129.723 مليون دولار أرباحا عادية، و49.699 مليون دولار أرباحا استثنائية.

وشملت النتائج: الموافقة على شراء 25 مليون سهم من أسهم الشركة وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، شريطة الحصول على أية موافقات تنظيمية قد تتطلبها إجراءات تنفيذ القرار.

ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة وأي شخص يفوضه المجلس مجتمعين ومنفردين بإتمام عملية الشراء، وبتنفيذ برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل وتحديد شروطه.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة (برايس ووتر هاوس كوبر) (PWC) للربع الثاني والثالث والرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والربع الأول من 2025، وتحديد أتعابهم البالغة 986.244 ألف دولار.