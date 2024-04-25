شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية بنك الجزيرة توافق على زيادة رأس المال إلى 10.25 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة بنك الجزيرة الإعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الـ66 (الاجتماع الثاني) والذي عُقد في تمام الساعة 07:30 مساءً أمس، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، جاء انعقاد الجمعية ذلك بعد ساعة من الوقت المحدد للاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، إذ بلغت نسبة الحضور في الاجتماع الأول 44.55 % من الأسهم الممثلة لرأس المال.

وقال البنك: إن النتائج تضمنت عدة بنود أبرزها: الموافقة على تعيين مكتب برايس ووتر هاوس كوبر، ومكتب إرنست ويونغ كمراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين، بنا على توصية لجنة المراجعة.

وأضاف أن تعيين مراجعي الحسابات بغرض فحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والحسابات السنوية الختامية للعام 2024، والربع الأول من 2025، وتحديد أتعابهم بـ3.595 مليون ريال.

وأشار إلى أن النتائج شملت: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية.

وأوضح أن رأس المال قبل الزيادة 8.2 مليار ريال، مقسم إلى 820 مليون سهم عادي، فيما يصبح بعد الزيادة 10.250 مليار ريال مقسم إلى 1.025 مليار سهم عادي، مشيرا إلى أن المبلغ الإجمالي للزيادة 2.050 مليار ريال.

ولفت إلى أن نسبة زيادة رأس المال 25%، مشيرا إلى أن سبب زيادة رأس المال: تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يسهم في تمكين البنك في تحقيق أهدافه الإستراتيجية.

وأفادت بأن طريقة زيادة رأس المال من خلال رسملة 2.050 مليار ريال من حساب الاحتياطي النظامي، وذلك عن طريق منح 1 سهم لكل 4 أسهم مملوكة.

وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأوضح البنك أن في حالة وجود كسور أسهم ستجمع في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل على حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وذكر البنك أن النتائج شملت: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي، عن العام المالي 2024.

