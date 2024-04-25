شكرا لقرائتكم خبر عن «كير الدولية» توقع اتفاقية مع «تنمية» بقيمة 24 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة كير الدولية اتفاقية إطارية مع البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (تنمية).

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الاتفاقية تشمل: تقديم خدمات الاستشارات للتحول الرقمي وتقنية المعلومات وتطوير الأنظمة.

وأضافت أن قيمة سقف الاتفاقية 24 مليون ريال، فيما تهدف إلى تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي الشاملة والتي تلبي توجهات البرنامج من خلال تسخير الحلول والقدرات التقنية ومن ثم إدارتها.

وأشارت إلى أن مدة العقد 36 شهرا، فيما يظهر الأثر المالي في الربع الثالث من عام 2024م وحتى الربع الثالث من عام 2027م.