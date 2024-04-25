شكرا لقرائتكم خبر عن «ذيب لتأجير السيارات» تفتتح فرعا جديدا في حي العارض بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت شركة ذيب لتأجير السيارات فرعها الجديد الواقع في شمال مدينة الرياض على طريق الملك عبدالعزيز بحي العارض.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يأتي ذلك ضمن إطار تعزيز شبكة فروع الشركة، وتنفيذا لاستراتيجيتها التي ترتكز على مواصلة الانتشار في مختلف مدن المملكة.

ويمثل الفرع الجديد بمدينة الرياض إضافة جديدة لشبكة فروع شركة ذيب لتأجير السيارات في المنطقة الوسطى.

ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة على تغطية مختلف المناطق وتعزيز وجودها في كبرى مدن المملكة.

وبافتتاح فرع العارض يرتفع عدد الفروع في مدينة الرياض إلى 14 فرعا، لتلبي احتياجات العملاء على مختلف الشرائح في العاصمة.

وتعتبر شركة ذيب لتأجير السيارات إحدى أبرز الشركات الرائدة على مستوى المملكة والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، وقد أهلتها خبراتها وريادتها للحصول على مجموعة كبيرة من الشهادات محليا وخارجيا.

وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير السيارات، من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد.

وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية، تمتد لأكثر من 33 عاما، إذ انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م، ويصل عدد فروعها إلى 58 فرعا، 14 منها في مطارات دولية وإقليمية بأسطولها الذي يتجاوز 30 ألف سيارة.