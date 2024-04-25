شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. توزيع الأرباح النقدية على مساهمي «أسمنت الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت الرياض توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2023 يوم الثلاثاء المقبل، 30 أبريل الحالي، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول، في 11 ديسمبر الماضي، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2023م بواقع (0.75) ريال للسهم والتي تمثل 7.5% من القيمة الإسمية للسهم وبإجمالي مبلغ 90 مليون ريال.

وأضافت أن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء 23 إبريل 2024م (تاريخ الاستحقاق)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.