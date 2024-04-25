شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 1.3 مليار ريال.. «مدن» توقع اتفاقية تسليم شهادة تشغيل أول مركز توزيع ذكي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" وإحدى الشركات الطبية، اتفاقية تسليم شهادة التشغيل النهائية لمركز التوزيع "إمداد" في جدة -أول مركز توزيع ذكي بالمملكة والشرق الأوسط.
ويضم المركز منطقة إيداع جمركي مرخصة من الجهات التنظيمية، وذلك على مساحة 250 ألف متر مربع باستثمارات تتجاوز 1.3 مليار ريال.
ويأتي ذلك وفق الدور المنوط بـ"مدن" متمثلاً في الإشراف على أعمال إنشاء وتطوير وتشغيل مركز التوزيع "إمداد" اتساقًا مع مهامها المُوكلة إليها بمنح التراخيص اللازمة لإقامة المدن والمجمعات الصناعية الخاصة التي يُطوّرها القطاع الخاص.
ويؤسّس ذلك للبنية التحتية لمدن طبقاً للمعايير واللوائح المعتمدة لديها، على أن تشرف الهيئة على أعمال التطوير والتشغيل وتطبيق كافة الاشتراطات الواردة في دليل "البناء والسلامة، والدليل البيئي.
ويعد مركز التوزيع "إمداد" أحد أمثلة النجاح لبناء وتعزيز سلاسل إمداد بمعايير عالمية بما يحقق دور "إمداد" ضمن الممكّنات الإستراتيجية الوطنية ودعم النمو بمجال الرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن ذلك يأتي ضمن المخطط العام للمراكز اللوجستية الذي أطلقه صاحب سمو ولي العهد "حفظه الله" في أغسطس لعام 2023م، ويستهدف تطوير 59 مركزًا لوجستيًا بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع.
وأشار إلى أن "مدن" نجحت في تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الجهات المُمكنة لقطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، بتخصيص مساحات لوجستية تصل إلى 5 ملايين متر مربع لشركات متخصصة في الخدمات اللوجستية بالمدن الصناعية.
وأضاف أن مدن لا تزال تعمل على تلبية الإقبال المتزايد والطلب العالي حيث تم توقيع 45 عقدًا لوجستيًا خلال عام 2023م بمساحات تجاوزت 838 ألف متر مربع، ونسبة زيادة تتجاوز 350% مقارنة بالمساحات المخصصة في عام 2022م.
يُذكر أن "مدن" تعمل منذ انطلاقتها عام 2001م على تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، وهي تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة.
وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 209 ملايين متر مربع، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 6,500 مصنع.
ويضم المركز منطقة إيداع جمركي مرخصة من الجهات التنظيمية، وذلك على مساحة 250 ألف متر مربع باستثمارات تتجاوز 1.3 مليار ريال.
ويأتي ذلك وفق الدور المنوط بـ"مدن" متمثلاً في الإشراف على أعمال إنشاء وتطوير وتشغيل مركز التوزيع "إمداد" اتساقًا مع مهامها المُوكلة إليها بمنح التراخيص اللازمة لإقامة المدن والمجمعات الصناعية الخاصة التي يُطوّرها القطاع الخاص.
ويؤسّس ذلك للبنية التحتية لمدن طبقاً للمعايير واللوائح المعتمدة لديها، على أن تشرف الهيئة على أعمال التطوير والتشغيل وتطبيق كافة الاشتراطات الواردة في دليل "البناء والسلامة، والدليل البيئي.
إنجازات نوعيةتُعزز "مدن" القطاع الصناعي واللوجستي بإنجازات نوعية على كافة الأصعدة، تُسهم في تحقيق المملكة قفزات استثنائية بالمؤشرات الدولية وتُرسخ لمكانتها كمركز لوجستي عالمي؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ووفق المبادرات المُوكلة لمدن في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
ويعد مركز التوزيع "إمداد" أحد أمثلة النجاح لبناء وتعزيز سلاسل إمداد بمعايير عالمية بما يحقق دور "إمداد" ضمن الممكّنات الإستراتيجية الوطنية ودعم النمو بمجال الرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية.
تشغيل 17 مركزا لوجستياوقال الرئيس التنفيذي لمدن المهندس ماجد العرقوبي إن "مدن" حريصة على تقديم قيمة مضافة لشركائها المستثمرين وتهيئة بيئة استثمارية مُستدَامة من أجل النهوض بالقطاعات الصناعية واللوجستية، وفق التزامها بالإشراف على تطوير وتشغيل 17 مركزًا لوجستيًا بمساحة إجمالية تتجاوز 17 مليون م².
وأضاف أن ذلك يأتي ضمن المخطط العام للمراكز اللوجستية الذي أطلقه صاحب سمو ولي العهد "حفظه الله" في أغسطس لعام 2023م، ويستهدف تطوير 59 مركزًا لوجستيًا بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع.
وأشار إلى أن "مدن" نجحت في تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الجهات المُمكنة لقطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، بتخصيص مساحات لوجستية تصل إلى 5 ملايين متر مربع لشركات متخصصة في الخدمات اللوجستية بالمدن الصناعية.
وأضاف أن مدن لا تزال تعمل على تلبية الإقبال المتزايد والطلب العالي حيث تم توقيع 45 عقدًا لوجستيًا خلال عام 2023م بمساحات تجاوزت 838 ألف متر مربع، ونسبة زيادة تتجاوز 350% مقارنة بالمساحات المخصصة في عام 2022م.
يُذكر أن "مدن" تعمل منذ انطلاقتها عام 2001م على تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، وهي تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة.
وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 209 ملايين متر مربع، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 6,500 مصنع.