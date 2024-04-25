شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودي للتنمية» يوقع مذكرة تفاهم لدعم قطاع الصناعة في عمان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، اليوم مع وزير المالية في سلطنة عمان، سلطان الحبسي؛ مذكرة تفاهم تنموية لدعم مشروع إنشاء مدينة المضيبي الصناعية في سلطنة عمان.
يأتي ذلك، بتمويل من السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 40 مليون دولار.
يأتي هذا التعاون تعزيزًا للعلاقات التنموية التاريخية والشراكة الإنمائية الوثيقة الممتدة على مدى أكثر من 47 عامًا بين الجانبين، إذ سيسهم المشروع في تحقيق الأهداف المشتركة والطموحة، كما يشكّل قطاع الصناعة والتعدين أهمية بالغة في دعم نمو الفرص الحيوية نحو التنمية المستدامة، للوصول إلى تحقيق النمو والازدهار.
الجدير بالذكر أن للصندوق السعودي للتنمية علاقات إنمائية راسخة مع سلطنة عمان الشقيقة منذ عام 1977م، للإسهام في تمويل ودعم المشروعات التنموية في عمان.
وتأتي تلك المشروعات في إطار التعاون الإنمائي بين البلدين الشقيقين لدعم المجالات التنموية في السلطنة منها البنية التحتية، وبرامج التعليم العالي والمهني، وقطاع المياه، وقطاع الصناعة والتعدين، والنقل والاتصالات، بالإضافة إلى المشروعات الإنمائية في قطاع الطاقة؟
يأتي ذلك، بتمويل من السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 40 مليون دولار.
أهداف المذكرةتهدف المذكرة إلى تطوير القطاعات الصناعية واللوجستية والتنموية والاجتماعية من خلال إنشاء مدينة متكاملة بكافة خدمات البنية الأساسية التي ستسهم في تطوير مختلف الصناعات في ولاية المضيبي، وذلك لتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان الشقيقة.
يأتي هذا التعاون تعزيزًا للعلاقات التنموية التاريخية والشراكة الإنمائية الوثيقة الممتدة على مدى أكثر من 47 عامًا بين الجانبين، إذ سيسهم المشروع في تحقيق الأهداف المشتركة والطموحة، كما يشكّل قطاع الصناعة والتعدين أهمية بالغة في دعم نمو الفرص الحيوية نحو التنمية المستدامة، للوصول إلى تحقيق النمو والازدهار.
الجدير بالذكر أن للصندوق السعودي للتنمية علاقات إنمائية راسخة مع سلطنة عمان الشقيقة منذ عام 1977م، للإسهام في تمويل ودعم المشروعات التنموية في عمان.
وتأتي تلك المشروعات في إطار التعاون الإنمائي بين البلدين الشقيقين لدعم المجالات التنموية في السلطنة منها البنية التحتية، وبرامج التعليم العالي والمهني، وقطاع المياه، وقطاع الصناعة والتعدين، والنقل والاتصالات، بالإضافة إلى المشروعات الإنمائية في قطاع الطاقة؟