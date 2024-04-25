شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودي للتنمية» يوقع مذكرة تفاهم لدعم قطاع الصناعة في عمان والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.