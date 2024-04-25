شكرا لقرائتكم خبر عن البورصات الأمريكية تترقب إعلان باقي الشركات الكبرى عن أرباحها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تترقب البورصات الأمريكية إعلان النصف الثاني من الشركات الكبرى عن أرباحها أملاً في تحسن أداء المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية اليوم الخميس، بعدما تراوحت حركة الأسهم بين مكسب وخسارة خلال جلسة تداول يوم الأربعاء في بورصة نيويورك، ولم تتغير مؤشرات الأسهم الرئيسية إلا قليلاً بينما ارتفعت قيم "تسلا" بعد تقرير أرباحها في وقتٍ ينتظر فيه المستثمرون مزيد إعلانات عن الأرباح. إعلانات أرباح الشركات الأمريكية الكبرى بحلول نهاية الأسبوع ستعلن 46% من الشركات المدرجة على مؤشر إس آند بي 500 عن أرباحها وفقًا لشركة "فاكت سيت".

وحققت شركات التكنولوجيا أداء جيدًا حيث ارتفع سهم تسلا ليغلق مرتفعًا بنسبة 12% بعد أن حقق الرئيس التنفيذي إيلون ماسك جميع الملاحظات الصحيحة في مكالمة أرباح الشركة يوم الثلاثاء وقال إن تكنولوجيا القيادة الذاتية أصبحت وشيكة الظهور.

كما عززت نتائج تقرير شركات "العظماء السبعة" الآمال الكبيرة بشأن أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى حيث يمكن للشركات العملاقة تنشيط الزخم الصعودي للأسهم. «ميتا» تخيب توقعات المستثمرين على النقيض من ذلك، انخفضت أسهم "ميتا" بأكثر من 10% بعد أن أبلغت شركة التكنولوجيا العملاقة عن توجهات الإيرادات للربع الحالي مما خيب آمال المستثمرين.

قالت ميتا إنها ستشهد إيرادات في الربع الثاني تتراوح بين 36.5 و39 مليار دولار.

وكانت التقديرات تشير إلى 38.24 مليار دولار.

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سجلت ميتا أرباحًا للسهم الواحد قدرها 4.71 دولارًا في هذا الربع من الإيرادات البالغة 36.46 مليار دولار.

وكانت وول ستريت تتوقع أن تبلغ ربحية السهم 4.30 دولارًا على إيرادات تبلغ 36.12 مليار دولار وفقًا لتقديرات المحللين التي جمعتها بلومبيرج.

حول ذلك قال مايكل كانترويتز كبير استراتيجيي الاستثمار في "بايبر ساندلر": "إننا نعيش في سوق أسهم يعتمد بشدة على السندات اليوم..ومن منظور واسع، لم تفعل الأسهم سوى القليل يوم الأربعاء". توقعات النمو الاقتصادي في أمريكا أمضى الاقتصاديون الجزء الأكبر من الأشهر الثلاثة الماضية في تعزيز توقعاتهم للنمو الاقتصادي في الربع الأول لأكبر اقتصاد في العالم.

في يوم الخميس، سيكتشف المستثمرون مدى قرب هذه التوقعات عندما يتم إصدار التقدير المسبق للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 2.5% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

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ويبدو أن المخاطر تتجه مرة أخرى نحو الاتجاه الصعودي حيث يتوقع الفيدرالي الأمريكي نمواً سنوياً بنسبة 2.7% للاقتصاد في الربع الأول بينما يتوقع الفريق الاقتصادي في بنك "جولدمان ساكس" نمواً بنسبة 3%. تأثير التوقعات على الأسهم يقول المحللون أن كل ترقيات التوقعات الاقتصادية هي ما عززت أهداف نهاية العام لمؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وذكر لوري كالفاسينا خبير التداول في "آر بي سي كابيتال ماركتس":"إن سوق الأسهم الأمريكية يأخذ إشاراته من تصورات تحسن الاقتصاد الأمريكي".

وبالنظر إلى هذه الخطوة فإن ما يقوله المحللون عن الربع السابق وكيف يستنتج الاقتصاديون ذلك في توقعات النمو لبقية العام يمكن أن يكون مفتاحًا لمعرفة ما إذا كان التوسع والارتفاع سيصاحب الأسهم ويستمر بنهاية عام 2024.