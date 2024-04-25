شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إيرادات الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 457 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل



وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية سجل أعلى مستوى تاريخي له بمساهمة بلغت 50% من الناتج المجلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023، إذ نمت الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.7%.

وقال التقرير: إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انخفض بنسبة 0.9% في 2023، على أساس سنوي، فيما يعود ذلك إلى الانخفاض الذي حققته الأنشطة النفطية بمعدل 9.2%. تراجع معدل البطالة أضاف التقرير أن معدل البطالة الإجمالي للسعوديين (الذكور والإناث) بلغ 7.7 %، في عام 2023، مقارنة بـ8% في العام قبل الماضي.

وبحسب التقرير حققت انخفاض معدلات التضخم وأشار إلى أن مستويات التضخم انخفضت في نهاية العام الماضي لتبلغ 1.6%، مقارنة بـ3.1% في عام 2022.

وأفاد التقرير بأن مؤشر الفاعلية الحكومية ارتفع بنحو 7.8 درجة ليحقق 70.8 درجة لعام 2022، مقارنة بـ2016، متخطيا بذلك مستهدف العام البالغ 60.7 درجة. تضاعف الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة وفقا للتقرير تعاظمت قيمة الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة بنحو 2.09 تريليون ريال، لتصل إلى 2.81 تريليون ريال في عام 2023، مقارنة بعام 2016، متخطية بذلك مستهدف العام البالغ 2.7 تريليون ريال.



وبحسب للتقرير ارتفع عدد المتطوعين في السعودية بنحو 800 ألف متطوع ليصل إلى 834 ألف متطوع في 2023، مقارنة بعام 2016، متخطيا بذلك مستهدف العام البالغ 670 ألف متطوع.

وذكر التقرير أن رؤية 2030 واصلت جهودها التحولية خلال العام الماضي، مما أسهم في تحقيق وتخطي عدد من مستهدفاتها للعام على صعيد جميع محاورها.

ونوه بأن رؤية السعودية 2030 تواصل جهودها لبناء مجتمع ينعم بالرفاهية والرخاء، ويتمتع فيه أفراد المملكة بجودة عالية عبر تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية وخدمة ضيوف الرحمن والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية والرعاية الصحية وتهيئة المملكة لتكون وجهة مفضلة ورائدة على مستوى العالم.



وتدفع رؤية السعودية 2030 الطموحة نحو تعزيز أداء الحكومة لتعمل بفاعلية وكفاءة وشفافية إلى جانب تمكين المواطنين من تحقيق طموحاتهم وتحمل المسؤولية تجاه وطنهم وأسرهم وأنفسهم وبهذا يبني وطن بمجتمع مسؤول ونابض بالحياة واقتصاد متين ومزدهر.

الدمام - شريف احمد - كشف التقرير السنوي لرؤية 2030، أن إجمالي الإيرادات الحكومية غير النفطية ارتفع بنحو 291 مليار ريال ليصل إلى 457 مليار ريال في 2023، مقارنة بعام 2016، وأسهم ذلك بتغطية 35% من إجمالي مصروفات الميزانية للعام الماضي المقدرة بـ1.293 تريليون ريال.وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية سجل أعلى مستوى تاريخي له بمساهمة بلغت 50% من الناتج المجلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023، إذ نمت الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.7%.وقال التقرير: إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انخفض بنسبة 0.9% في 2023، على أساس سنوي، فيما يعود ذلك إلى الانخفاض الذي حققته الأنشطة النفطية بمعدل 9.2%.أضاف التقرير أن معدل البطالة الإجمالي للسعوديين (الذكور والإناث) بلغ 7.7 %، في عام 2023، مقارنة بـ8% في العام قبل الماضي.وبحسب التقرير حققت السعودية أدنى معدلة بطالة للسعوديين مقارنة بـ 12.3 % في 2016، متجاوزا بذلك مستهدفات العام البالغ 8%.وأشار إلى أن مستويات التضخم انخفضت في نهاية العام الماضي لتبلغ 1.6%، مقارنة بـ3.1% في عام 2022.وأفاد التقرير بأن مؤشر الفاعلية الحكومية ارتفع بنحو 7.8 درجة ليحقق 70.8 درجة لعام 2022، مقارنة بـ2016، متخطيا بذلك مستهدف العام البالغ 60.7 درجة.وفقا للتقرير تعاظمت قيمة الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة بنحو 2.09 تريليون ريال، لتصل إلى 2.81 تريليون ريال في عام 2023، مقارنة بعام 2016، متخطية بذلك مستهدف العام البالغ 2.7 تريليون ريال.وبحسب للتقرير ارتفع عدد المتطوعين في السعودية بنحو 800 ألف متطوع ليصل إلى 834 ألف متطوع في 2023، مقارنة بعام 2016، متخطيا بذلك مستهدف العام البالغ 670 ألف متطوع.وذكر التقرير أن رؤية 2030 واصلت جهودها التحولية خلال العام الماضي، مما أسهم في تحقيق وتخطي عدد من مستهدفاتها للعام على صعيد جميع محاورها.ونوه بأن رؤية السعودية 2030 تواصل جهودها لبناء مجتمع ينعم بالرفاهية والرخاء، ويتمتع فيه أفراد المملكة بجودة عالية عبر تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية وخدمة ضيوف الرحمن والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية والرعاية الصحية وتهيئة المملكة لتكون وجهة مفضلة ورائدة على مستوى العالم.وتدفع رؤية السعودية 2030 الطموحة نحو تعزيز أداء الحكومة لتعمل بفاعلية وكفاءة وشفافية إلى جانب تمكين المواطنين من تحقيق طموحاتهم وتحمل المسؤولية تجاه وطنهم وأسرهم وأنفسهم وبهذا يبني وطن بمجتمع مسؤول ونابض بالحياة واقتصاد متين ومزدهر.