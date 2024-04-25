شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعني مصادرة روسيا 440 مليون دولار من أصول «جيه بي مورجان»؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمرت محكمة روسية بمصادرة أموال بنك «جيه بي مورجان تشيس» الأمريكي التي يبلغ مجموعها 439.5 مليون دولار بعد أسبوع من قيام بنك «في تي بي» الذي تديره الدولة الروسية بإجراء قانوني ضد أكبر بنك أمريكي لاسترداد الأموال العالقة بموجب نظام العقوبات الذي تفرضه واشنطن، وفق ما ذكرت صحيفة ذا فايننشال تايمز البريطانية. ماذا تعني هذه الخطوة؟ تسلط هذه الخطوة الضوء على بعض التداعيات التي تشعر بها الشركات الغربية بسبب الإجراءات العقابية ضد موسكو ما يعد أيضًا دليل آخر على الصعوبات التي يواجهها المقرضون الغربيون عند محاولتهم متابعة تعهداتهم بإغلاق عملياتهم في روسيا منذ تدخلها واسع النطاق داخل أوكرانيا في فبراير 2022.

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يستهدف أمر المصادرة الذي نُشر في سجل المحكمة الروسية يوم الأربعاء الأموال الموجودة في حسابات بنك جيه بي مورجان والأسهم في الشركات التابعة له في روسيا، وفقًا للحكم الصادر عن محكمة التحكيم في سان بطرسبرج. كما تم تجميد الأصول من قبل السلطات في أعقاب العقوبات الغربية. طبيعة النزاع مع واشنطن يتمحور النزاع حول 439 مليون دولار من الأموال التي يحتفظ بها «في تي بي» في حساب «جيه بي مورجان» في الولايات المتحدة.

وعندما فرضت واشنطن عقوبات على البنك الذي يديره الكرملين اضطر بنك جيه بي مورجان إلى نقل الأموال إلى حساب ضمان منفصل.

وبموجب نظام العقوبات الأمريكي فلم يعد باستطاعة بنك «في تي بي» ولا بنك جيه بي مورجان نفسه الوصول إلى الأموال. الرد الروسي رداً على ذلك، رفع بنك في تي بي الأسبوع الماضي دعوى قضائية ضد المجموعة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها لإجبار السلطات الروسية على تجميد المبلغ المعادل في روسيا محذراً من أن بنك جيه بي مورجان يسعى لمغادرة روسيا وسيرفض دفع أي تعويض. خطوة لاحقة من «جيه بي مورجان» في اليوم التالي، رفع بنك جيه بي مورجان دعوى قضائية خاصة به ضد البنك الروسي في محكمة أمريكية لمنع الاستيلاء على أصوله بحجة أنه ليس لديه وسيلة لاستعادة أموال بنك في تي بي العالقة لتعويض خسائره المحتملة من الدعوى الروسية. إغلاق أعمال أهم بنكين أمريكيين بروسيا عندما أعلن بنك جيه بي مورجان وبنك «جولدمان ساكس» عن اعتزامهما إغلاق أعمالهما في روسيا والتي كانت تشكل جزءاً صغيراً من عملياتهما في جميع أنحاء العالم، حذر الخبراء من أن أي خروج قد يستغرق أكثر من عام حتى يتم الإنتهاء منه.

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ولا تزال بنوك غربية أخرى بما في ذلك «سيتي جروب» و«أوني كريديت» الإيطالي وبنك «رايفايزن» النمساوي تعمل في روسيا. ضوء أخضر من بوتين شخصيًا منذ صدور المرسوم في عام 2022 صار يتطلب التخارج لأي مستثمر أجنبي من روسيا ضوءًا أخضر وموافقة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيًا.

حصلت 7 بنوك من أصل 45 بنكًا كانت تعمل في روسيا على موافقة رئاسية بما في ذلك بنك «مرسيدس بنز» و«إيكانو» و«جيه آند تي» و«إنتيسا».

وفي أوائل عام 2022، منعت روسيا أيضًا المساهمين من "الدول غير الصديقة"، بما في ذلك الولايات المتحدة، من سحب أرباحهم. محكمة روسية وفي الصيف الماضي، جمدت محكمة روسية ما قيمته 36 مليون دولار من الأصول المملوكة لبنك جولدمان ساكس عقب دعوى قضائية رفعها بنك "أوتكريتي" المملوك للدولة.

وبعد بضعة أشهر قضت المحكمة بأن على بنك الاستثمار في وول ستريت أن يدفع الأموال إلى أوتكريتي.